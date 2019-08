La cantante le dio una entrevista reveladora a Instrusos

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de agosto de 2019 • 18:25

En 2017 fue noticia por su polémica participación en el Bailando. Tras varios meses de estar alejada de los medios, Gladys "La bomba tucumana" reapareció en el piso de Intrusos y disparó contra el certamen y contra varios de sus participantes.

"Por culpa del Bailando sufrí bullying. Me atacaron tanto en las redes que tuve que hacer terapia. Leía cómo me insultaban y me quería tirar por la ventana del hotel. Muchas veces no se dan cuenta del daño que causan detrás de un teclado", comenzó la cantante respecto a las críticas que recibió por parte de los haters en la época en la que participaba del reality. Y notablemente conmovida, agregó: "El Bailando saco lo peor de mí. Yo nunca fui así, siempre he sido una persona tranquila. Tomaba todo a mal, trataba de defenderme como podía de las agresiones", recordó.

Lejos de dejar esos recuerdos en el pasado, Gladys continuó su relato con una grave denuncia contra la producción del certamen: "Además, le arruinaron el momento a mi hijo. Era su oportunidad para lucirse y demostrar lo que sabe hacer y me obligaban a ir cada vez que el bailaba para pelearme con él y con el resto de los participantes. Querían hacer como que teníamos una mala relación y eso es imposible porque Thiago es mi hijo. Eso me dolió mucho", confesó muy apenada.

Por culpa del Bailando sufrí bullying. Me atacaron tanto en las redes que tuve que hacer terapia

Sus peleas con el resto de los participantes tampoco pasaron inadvertidas en la charla y hasta se dio el lujo de denunciar a varios de sus contrincantes con nombre y apellido: "El medio artístico es muy hipócrita. Yo llegaba y Sol Pérez, La "Chipi" y Jey Mammón, entre otros, pasaban por al lado mío sin saludar y me chocaban. Les daba bronca que mi previa fuera demasiado buena y ellos se quedaran sin bailar. Pero cuando le agarré la mano, me burlé de todas esas bichas", disparó.

Luego, llegó el turno de Mica Viciconte -su eterna rival-, a la que le dedicó un párrafo aparte: "Dios me dio el don de percibir todo sobre las personas y ella me repele. Se metió conmigo y con mi edad. Tengo 54 años bien puestos y soy una artista consagrada desde hace 35 años. En cambio ella hizo carrera a costa de escándalos, por pelearse con la ex de su novio. No le veo ningún talento. Es una chica odiosa, siempre con cara de mala", arremetió sin filtro.

Después de recordar su escandaloso paso por la pista de Showmatch, la cantante se refirió a su presente y al delicado momento personal que está atravesando. La pelea con su hermana Olga, la enfermedad de su madre -con quien vive desde hace ocho años- y su relación con Sebastián, su novio 24 años menor fueron algunos de los temas.

Sin dudas, el momento de mayor tensión se vivió cuando Gladys confesó no estar enamorada de su novio."Sebastián sabe que no lo amo. Yo le digo que se vaya con una mujer más joven, que tenga hijos pero el no quiere. Por quedarse a mi lado sacrificó su carrera como futbolista (.) Yo lo quiero pero como a un hijo, ni intimidad tenemos. Siempre le voy a agradecer todo lo que hizo por mí pero necesito darme un tiempo y ver qué me pasa. Siempre le digo que se vaya y no hay caso", detalló la cantante.

Frente a esta sorpresiva revelación, su pareja se comunicó con uno de los panelistas de Intrusos y pidió salir al aire para dar su versión: "Sé que no está enamorada de mí pero cuando el corazón manda, no hay nada que hacer (.) Yo la amo, la respeto y decidí no tener hijos, dejar mi carrera para estar con ella. Siento que ella me ama a su manera. Pero si ella no quiere estar más conmigo, será cuestión de hablarlo. La verdad que no me gustó nada que salga en la tele a decir esto", aclaró Sebastián, su pareja desde hace seis años, bastante molesto.