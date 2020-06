Ocho mujeres acusan de acoso y abuso sexual al cineasta colombiano Ciro Guerra

Ocho mujeres acusan de acoso y abuso sexual al cineasta Ciro Guerra Fuente: Archivo - Crédito: AP Photo/Santiago Cortez

A veces solo falta que alguien escuche y le crea a una víctima de violencia sexual para que otras se atrevan a denunciar . A principios de este año la periodista y escritora colombiana Matilde de los Milagros Londoño fue contactada a través de un amigo por una mujer que había sido acosada por el director de cine Ciro Guerra , nominado al Oscar en 2016 por El abrazo de la serpiente y cuyo más reciente film, Waiting for the Barbarians , protagonizado por Johnny Depp y Robert Pattinson se estrenó en el festival de Venecia. Después de ella aparecieron otras voces que decían haber pasado por lo mismo. En total, ocho mujeres que no se conocían se encontraron en un mismo chat narrando lo que habían sufrido por haber estado cerca del director colombiano .

Ayer, la revista digital Volcánicas reveló sus testimonios y apenas unas horas después han ido emergiendo más historias que tienen en común el acoso por parte de Guerra, cuenta Londoño, quien junto a la escritora Catalina Ruiz-Navarro se dedicó durante varios meses a seguir los relatos de las víctimas, revisar mensajes de texto y contrastar algunos hechos con personas que podían soportar las denuncias: son siete por acoso y una por abuso sexual en hechos ocurridos entre 2013 y 2019, en el marco de eventos como el Festival de Cine de Cannes, el Colombian Film Festival y el Festival Internacional de Cine de Cartagena. El cineasta ha negado las acusaciones y ha anunciado que acudirá a los tribunales para defenderse.

"Los casos demuestran que hay un patrón, un comportamiento que se ha repetido por muchos años", dice la periodista. Los testimonios revelados están llenos de detalles y se sitúan en ciudades específicas: Bogotá, Medellín, Cartagena, Ciudad de México, Nueva York y Berlín. Todos los relatos coinciden en que el director usa su prestigio para intimidar a las agredidas. "¿Tú sabes que voy a ser uno de los jurados en Cannes, de la Semana de la Crítica?", le preguntaba a una de ellas después de haber intentado besarla a la fuerza y antes de volverlo a hacer con más agresividad, según uno de los testimonios.

En la investigación no aparecen los nombres reales de las víctimas y ninguna denuncia fue llevada a la justicia penal. "Hay un camino [al denunciar] de revictimización con un costo en sus carreras profesionales que no están dispuestas a pagar", explica Londoño. La abogada y especialista en género, Viviana Bohórquez, agrega que el temor de hacer una denuncia es extendido en Colombia y una de las razones para que así sea es la misma ley: "El delito de acoso en Colombia es muy general y hay pocas sentencias". Este año, Bohórquez y su equipo han llevado seis denuncias por este delito ante la Fiscalía y ninguna ha prosperado. "Al menos el 70 por ciento de los jueces son hombres, que todavía creen que es exagerado hablar de abuso cuando se toca una pierna o se besa a alguien a la fuerza", señala la abogada, que, sin embargo, cree que escuchar las denuncias de las mujeres, como las que señalan a Guerra, está abriendo una conversación que podría llevar a Colombia a ver su propio #MeToo.

"Recuerdo estar en la cama aprisionada por el man [Ciro Guerra] y sintiendo el peso de su cuerpo; en un momento intenté resistirme, y él me tomó la cabeza con violencia. Todo sigue siendo muy reciente y muy vivo, y no soy capaz de contar más. Por eso he dudado tanto en compartir este testimonio, no quiero revivirlo en la cabeza, ni encontrarme con más recuerdos, ni contestar preguntas, ni sentir que tengo que rendir cuentas", se lee en el testimonio de la mujer que denuncia haber sido abusada sexualmente por el director que el año pasado realizó uno de los episodios de Frontera verde , la serie de Netflix, empresa que según él mismo contó en el reportaje sobre las acusaciones de abuso, lo hizo tomar un curso sobre acoso sexual en el ámbito laboral.

Los hechos, según la víctima, ocurrieron en noviembre del año pasado en Bogotá. Hay testigos que con sus relatos respaldan la denuncia, que estuvo guardada por varios meses ante la intimidación del director. "Me dijo: 'Este va a ser nuestro secreto y espero que así sea'. Yo le dije que sí, porque me daba miedo que se pusiera a hacerme daño profesionalmente", cuenta Adriana, como la nombran en la publicación, que también revela el acoso del director incluso en medio de rodajes.

Horas después de la publicación, el cineasta emitió un comunicado y difundió un vídeo en el que rechaza todas las acusaciones. "Me permito manifestar que no he cometido ninguna de las faltas de las que se me señala, y que no tengo otra opción para limpiar mi nombre, que recurrir a las vías legales", dice Guerra, quien se encuentra en Ciudad de México, donde antes de las restricciones decretadas por la pandemia de coronavirus estaba filmando una serie para Amazon Prime Video sobre Hernán Cortés que protagoniza Javier Bardem. El director, celebrado por la crítica, afirma que los relatos son falsos y califica a los ocho testimonios como "horrorosas, mentirosas y malintencionadas palabras". "Les pido que por favor antes de juzgar, todos esperemos que la justicia evalúe y arroje total claridad de los supuestos hechos mencionados", asegura.