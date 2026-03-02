Pidieron la indagatoria del empresario acusado de haber abusado de alumnos del Colegio Palermo Chico

El fiscal Pablo Turano solicitó que se cite a prestar declaración indagatoria a Marcelo Porcel, el empresario acusado de haber abusado de diez alumnos del Colegio Palermo Chico. Las víctimas habrían sido compañeros de sus hijos.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. “El fiscal Turano pidió la indagatoria de Porcel por diez hechos de abuso sexual gravemente ultrajante”, afirmaron los voceros consultados.

Ahora, el juez nacional en lo criminal y correccional Carlos Bruniard debe definir si hace lugar o no a lo solicitado por el representante del Ministerio Público Fiscal.

Si bien se conoció en las últimas horas, el fiscal Turano presentó su dictamen el jueves pasado. No incluye un pedido de detención para el empresario bajo sospecha.

Es la segunda oportunidad que el representante del Ministerio Público solicita que Porcel sea citado a prestar declaración indagatoria.

Marcelo Porcel, el empresario bajo sospecha Redes

El 3 de diciembre pasado, en el primer pedido para que Porcel sea citado a prestar declaración indagatoria, Turano le había imputado siete casos de abusos. En el nuevo dictamen sumó la denuncia de otras tres víctimas, que se presentaron en enero último.

Los abusos investigados habrían ocurrido entre 2022 y 2024 y consistieron “en tocamientos con connotación sexual en las partes pudendas al realizar masajes con cremas sobre sus integridades físicas”, según el expediente judicial.

Tras la declaración de las víctimas en Cámara Gesell, el abogado Pablo Hawlena Gianotti, que en el expediente representa a la querella, había dicho a LA NACION: “Hubo algunos relatos demoledores”.

Hawlena Gianotti contó que existen imágenes de contenido sexual en el celular que fue secuestrado a Porcel.

Noticia en desarrollo