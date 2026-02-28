Rescataron a una niña de 8 años víctima de explotación sexual y detuvieron a dos personas, entre ellas a su madre

Una investigación iniciada a partir de la denuncia de un padre que advirtió movimientos sospechosos en las redes sociales de su hija derivó en el rescate de una niña de 8 años y en la detención de dos personas, entre ellas a la madre de la víctima . El caso quedó en manos de la División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad, que actuó bajo directivas judiciales y avanzó en apenas tres días con medidas que permitieron identificar al principal sospechoso, detenerlo y, luego, localizar a la menor para resguardarla.

La causa comenzó el 20 de febrero, cuando un hombre denunció que su hija había sido contactada por un adulto mediante la red social TikTok. El sospechoso inició un intercambio con la menor, trasladó la conversación a plataformas de mensajería privada y envió archivos digitales que contenían Material de Abuso Sexual Infantil (MASI). Además, manifestó su intención de concretar un encuentro en persona y mencionó que mantenía comunicación con otra niña, a quien identificaba como su “noviecita”.

Efectivos de la Policía de la Ciudad detienen al principal sospechoso en la zona de Montevideo y Juan D. Perón, en el barrio de San Nicolás Policía de la Ciudad

Con esos datos, los investigadores realizaron un análisis de perfiles y cuentas en distintas redes sociales y lograron identificar al imputado. El sospechoso fue ubicado en un domicilio del barrio porteño de San Nicolás y detenido en la vía pública, en el cruce de las calles Montevideo y Perón. Allí se le secuestró su teléfono celular, que quedó a disposición de la Justicia.

Una inspección preliminar del dispositivo permitió hallar una gran cantidad de material de abuso sexual infantil, así como conversaciones directas entre el imputado y la madre de una niña de 8 años. En esos intercambios se comprobó el envío sistemático de imágenes de la menor por parte de la progenitora y el registro de transferencias de dinero y beneficios económicos, lo que evidenciaba una relación sostenida entre ambos.

Prendas, objetos personales y teléfonos celulares incautados por los investigadores, embalados para su análisis pericial Policía de la Ciudad

Del análisis surgió además que parte del contenido era utilizado por el detenido para captar a otras niñas mediante redes sociales, lo que incrementó el riesgo y aceleró las medidas urgentes. Con colaboración de las plataformas digitales, se obtuvo la geolocalización de la menor y se activó un protocolo de resguardo. La niña fue asistida el 22 de febrero por personal especializado del Gabinete Psicológico de la Dirección de Análisis de Conducta Criminal y Victimología, que intervino para garantizar su protección y contención.

Con esos elementos, el titular de la Fiscalía Especializada en Cibercrimen Contra las Infancias y Delitos Conexos a la Trata de Personas, a cargo de Ernesto Ichazo, ordenó un allanamiento en carácter de urgente en el domicilio de la madre de la víctima. El procedimiento se concretó el 23 de febrero en la localidad bonaerense de González Catán, donde la mujer fue detenida.

En el lugar se secuestraron seis teléfonos celulares, documentación y distintos elementos vinculados a la investigación. Entre los objetos incautados había prendas de la niña y artículos personales, embalados por los peritos para su análisis. La causa quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°8 de Berazategui, que continuará con la investigación para determinar responsabilidades y la magnitud del material distribuido.

En paralelo, la niña permanece bajo asistencia integral y acompañamiento profesional, de acuerdo con los protocolos vigentes para casos que involucran delitos contra la integridad sexual de menores de edad.