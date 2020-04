Olivia Wilde y un homenaje de médicos de la ficción a los héroes de verdad

Gran parte del elenco de Dr. House dedicó un mensaje de agradecimiento a los médicos reales que están ayudando a salvar vidas en el medio de la pandemia del coronavirus

Un grupo de actores conocidos por interpretar a doctores en la televisión se reunieron -a través de las redes- por iniciativa de Olivia Wilde para armar un video en agradecimiento a los médicos de verdad, que día a día arriesgan sus vidas para cuidar al resto de la población en medio de la pandemia de coronavirus . La actriz y directora dio a conocer la iniciativa a través de su perfil de Instagram.

"Lo más cerca que estuve de ser doctora fue cuando me disfrazaba de una y aunque es bastante parecido, lo cierto es que no es exactamente lo mismo. Solo quería decir gracias a todos los verdaderos héroes que trabajan al servicio de la salud", comienza Wilde en broma y haciendo referencia a Trece, el papel que interpretaba en la serie House . En el mismo tono aparece luego Neil Patrick Harris , al que muchos recordarán por la serie del doctor adolescente Doogie Howser. En el video, el Barney de How I met Your Mother se ofrece para ayudar con todos sus conocimientos médicos falsos... Aunque lo único que sabe hacer, confiesa, son recetas falsas como las que escribía para sí mismo cuando tenía 16 años.

Con una combinación de humor y sincero agradecimiento, el video cuenta con las palabras de algunos de los colegas de Wilde en House como Lisa Edelstein, Omar Epps, Jennifer Morrison, Kal Pen y Peter Jacobson además de algunos profesionales de mentiritas de E.R encabezados por Julianna Margulies; los falsos doctores de Scrubs Zach Braff, Sarah Chalke y Donald Faison y Patrick Dempsey, Sandra Oh y Kate Walsh , experimentados médicos de ficción en Grey's Anatomy .

Con un tono más solemne, Edie Falco recuerda sus primeras grabaciones en la serie Nurse Jackie, en dónde muy rápido se dio cuenta de que no tenía la capacidad de hacer lo que hacen las enfermeras de verdad, y agradece el esfuerzo del personal médico y todo el resto de las personas que trabajan en los hospitales para proteger a la población. El mismo sentimiento que comparte Freddie Highmore, el único de los participantes que interpreta a un médico en la actualidad en The Good Doctor, la serie del canal Sony.