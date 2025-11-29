La Mona Jiménez ilustre: fue distinguido en La Plata, recibió la llave de la ciudad y saludó por el balcón

En un acto celebrado en la sede municipal de La Plata, el cantante cordobés Juan Carlos “Mona” Jiménez fue declarado visitante ilustre y el intendente Julio Alak le entregó la llave de la ciudad este jueves. La misma ceremonia se había realizado semanas atrás con el actor Johnny Depp, quien visitó la Argentina e, incluso posó con una camiseta de Gimnasia. El artista dará un show este sábado en el Estadio Único Diego Armando Maradona.

Según informó el medio local 0221, la distinción fue impulsada por Marcelo Galland, presidente del Concejo Deliberante, y aprobada por unanimidad. Desde el organismo justificaron que el objetivo fue premiar el aporte del artista a la cultura popular y su influencia en más de 50 años de trayectoria. Jiménez cuenta con más de 10 mil presentaciones, doce Premios Gardel y la mayor cantidad de Premios Konex entregados a un cantante argentino.

Histórico reconocimiento a La Mona Jiménez que recibió la llave de La Plata: "Me tiembla el corazón de alegría"

Alrededor de las 9:30 de este jueves, la Mona Jiménez salió al balcón del Palacio Municipal y saludó a los fanáticos que se encontraban allí esperando a que saliera. Con sus característicos lentes de sol y entre sonrisas, el músico lanzó besos para los presentes.

En tanto, tras recibir el premio, con el cual posó con felicidad, el intérprete de Beso a beso declaró: “Me tiembla el corazón de la felicidad. Estoy completamente emocionado, gracias a todos”.

El intendente platense dijo que el homenaje al cuartetero es para “celebrar a una figura que trascendió fronteras, generaciones y épocas, y un artista que con su música fue construyendo identidad, pertenencia y memoria colectiva“.

Como referente del cuarteto, y siendo uno de los mayores exponentes del género, Jiménez se consolidó a nivel internacional, llegando a mercados como Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia, Canadá y hasta Estaos Unidos. A su vez, en Córdoba, donde nació, tiene un museo dedicado a su obra.

La reciente distinción a Johnny Depp

Tal como informó LA NACION, semanas atrás, el actor Johnny Depp visitó la Argentina y fue declarado visitante ilustre de La Plata, además de que también se le entregó la llave de la ciudad. La estrella de Hollywood fue distinguida en el Salón Dorado del Palacio Municipal de la capital de la provincia de Buenos Aires y su visita convocó a una multitud de fans en la Plaza Moreno.

El artista estadounidense Johnny Depp fue declarado ciudadano ilustre de La Plata semanas atrás. Ignacio Amiconi

Una vez que Depp agradeció el reconocimiento, se asomó al balcón para saludar a sus seguidores y se dirigió al Teatro Coliseo Podestá para brindar una masterclass, en lo que fue una jornada atípica para La Plata. “Estamos felices y conmovidos por esta histórica visita”, afirmó el intendente.