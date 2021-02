Oscar González Oro preocupó con un mensaje en las redes: “Hay días que la paso muy mal”

El “Negro” Oscar González Oro suele abrir su corazón y contar todo lo que le sucede por dentro, y eso fue lo que hizo ayer en su cuenta de Instagram al compartir un mensaje cargado de melancolía que alarmó a sus seguidores.

A poco de comenzar su nuevo programa de radio, La vida misma (Rivadavia), el histórico conductor publicó un texto sobre su estado emocional con reflexiones sobre el tiempo libre, el silencio y la soledad.

“Buen día. Hoy no tengo nada importante para publicar. Quizá lo único es contarles cómo estoy, cómo me siento”, escribió en un cartel con fondo negro y letras blancas que subió a su feed desde Punta del Este, Uruguay.

“En cuanto al programa estoy contento porque es lo que quería hacer. Pero el programa dura dos horas nada más. Me quedan 22 para vivir”, continuó, y agregó una frase que encendió las alarmas: “Hay días que disfruto mucho y hay días que la paso muy mal. La soledad me agobia, me apabulla. Me asusta. Pero tengo que seguir pensando en mi salud”.

“Por lo menos en mi salud física, en la mental trabajo todos los días con resultados diversos”, subrayó.

“Trato de llenar esas 22 horas que son únicamente mías. ¡Ya no soporto tanto silencio en casa! Pero en este momento esta es mi vida”, finalizó.

