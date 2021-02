“Siempre juntos”: el tierno video de Flavio Mendoza junto a su hijo tras recibir el alta por Covid-19

Flavio Mendoza, el reconocido coreógrafo y bailarín, estuvo internado diez días en el Sanatorio Los Arcos tras dar positivo de coronavirus. Una vez dado de alta, se reencontró con su hijo Dionisio y se mostró totalmente conmovido en sus redes sociales.

“El amor de mi vida cura todo”, dijo en un video junto a niño. Y no solo eso: el artista también compartió sus aprendizajes luego de afrontar la enfermedad.

El productor teatral publicó una historia en la que se lo puede ver emocionado por volver a abrazar a su hijo: “No nos separamos nunca más, siempre juntos”. Más allá de que atravesó un cuadro complejo, con fiebre y baja saturación de oxígeno, lo más complicado fue estar alejado de sus seres queridos.

Cabe recordar que el bailarín escribió un desgarrador mensaje para su hijo cuando estaba internado: “Te pido perdón por no poder estar cuidándote, sos tan chiquito y no sabés por qué papá no está ahí con vos. Solo quiero que sepas que te amo y que sos lo único que me importa”.

”Nos dimos cuenta de lo que era y lo importante, y entonces una enfermera se volvió más indispensable que un futbolista, y un hospital se hizo más urgente que un misil. Se apagaron luces en estadios, se detuvieron los conciertos, los rodajes de las películas, las misas y los encuentros masivos y entonces en el mundo hubo tiempo para la reflexión a solas, y para esperar en casa, que lleguen todos, para reunirse frente a fogatas, mesas, mecedoras, hamacas y contar cuentos que estuvieron a punto de ser olvidados”, citó Flavio Mendoza en su último posteo.

