El mundo del espectáculo es uno de los más afectados por la pandemia del coronavirus. En este contexto, Osvaldo Laport es otro de los tantos artistas que tuvo que reinventarse para poder seguir trabajando. Tras contar cómo se está preparando para debutar con una obra por streaming, el actor y cantante habló sobre qué es la felicidad para él y de sus ganas de terminar sus días en Uruguay.

"Me golpearon la puerta un par de amigos y me invitaron a participar de esta nueva modalidad que es el streaming. Así nació teatroplay.com. Es la manera que tenemos ahora los artistas de contar una historia. Yo soy de pasar por la vida y no de que la vida me pase por encima, así que cuando me llegó esta propuesta dije: 'Bienvenida'", comentó Laport en Fantino a la tarde.

Mientras confirmó que Luisa Kuliok y Beto Casella serán parte del elenco, el actor reveló cómo fue adaptarse a este mundo nuevo. "Cuando me embarqué tuve que aprender porque es un mundo que desconocía. Estuvimos casi dos meses ensayando vía Zoom. Obviamente extraño estar arriba de un escenario, pero esto también te da otras posibilidades. Por ejemplo, con una sola entrada disfruta toda la familia. También, después de la función, el público va a poder interactuar con el artista que quiera", señaló sobre Detrás del arcoíris, la obra que debutará el próximo sábado, a las 21:30.

Enseguida, el uruguayo contó cómo lo afectó la cuarentena emocionalmente. "Me estalla el alma. En estos meses descubrí muchísima fragilidad, incertidumbre y dolor, pero hay que permitírselo. En estos meses nos dimos cuenta que no necesitamos mucho para ser felices, ni comprar compulsivamente. Que no se trata de tener plata para ser feliz, sino más bien de estar tranquilos", reflexionó a corazón abierto.

Tras asegurar que siempre fue un buscavidas, el actor y cantante confesó cómo imagina el fin de sus días. "Vine a los 18, ya tengo 64 años. Argentina es mi lugar en el mundo. Aunque con Viviana siempre nos amenazamos con terminar en algún balconcito de Montevideo", confesó, al tiempo que aseguró que su mujer y su hija son quienes lo bajan a tierra.