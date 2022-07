Osvaldo Laport y los secretos de su relación de más de cuarenta años con Viviana Sáez

Este lunes, Osvaldo Laport pasó por el piso de Socios del espectáculo, por eltrece, y fue homenajeado con los “EscandaPort”. Tras repasar su larga trayectoria como galán de telenovelas, el actor uruguayo habló de su amor de más de cuarenta años con Viviana Sáez, contó algunas anécdotas de sus personajes más emblemáticos e y habló de su compromiso con ACNUR.

Con un tapado a cuadros “con mucha historia”, Laport reveló cómo fue volver a Juan Lacaze, su tierra natal después de casi seis años. “Este tapado es de mi pueblo de la década del ‘90. Hacía mucho tiempo que no iba, inclusive no había hecho el duelo de mi hermano mayor que me agarró rodando una película en La Rioja y encuarentenado. Fui hace tres semanas con Viviana; hacía seis años que no iba”, confesó emocionado.

Acto seguido, recordó su llegada a la Argentina en el año 1976,: “Llegué cuando todo el mundo se iba (en referencia a la dictadura militar). Vine con un pasaje de canje, no teníamos un mango. Quería ser actor”, señaló.

No sólo este país le dio una profesión sino que también una familia. “ A Viviana la conocí estudiando teatro. Ella tenía 16 y yo 22 y ahí estamos; llevamos 42 años juntos ”, reveló quien junto a su mujer y como fruto de este gran amor tuvo a su hija Jazmín, también actriz.

Respecto al secreto para estar juntos durante tantos años, el galán aseguró que “la observación, el silencio y la resiliencia” son claves en una relación. “No es una tarea sencilla. Es todos los días entender, respetar el silencio del otro. Más allá de un sentimiento, de que nos amamos y apostamos a esa complicidad”, indicó.

Tras revelar que junto a su mujer tuvieron muchas crisis, el actor explicó cómo fue que las superaron una y otra vez. “Se trata de volver a elegirse. En esos impasse de separaciones es de pronto cuando uno más sexo ha tenido. Hemos tenido [sexo con] otras personas también en esos momentos, por eso hablo de volver a elegirse y aceptar al otro , esos desaciertos son los que te permiten crecer”, sostuvo.

Personajes, escenas y anécdotas jugosas

Sin dudas, la trayectoria de Laport es muy amplia y está llena de éxitos. El primero de ellos fue su protagónico en Cosecharás tu siembra junto a Luisa Kuliok. “Fue una pareja con mucha sensibilidad, energía y potencia. Fue una gran novela. Hay una bellísima relación con ella. Me encantaría tener otra oportunidad para poder disfrutarla más. Somos amigos. De hecho en cuarentena me dio la oportunidad de dirigirla”, expresó en relación a su último trabajo juntos, la obra Detrás del arcoíris, estrenada vía streaming en plena pandemia.

Luisa Kuliok y Osvaldo Laport, una dupla que se reencontró en plena pandemia Lissandro Kaell

Luego vino Más allá del horizonte junto a otra gran actriz, Grecia Colmenares. Allí interpretó al inolvidable indio Catriel. Y si bien también fue un gran acierto en su carrera, el intérprete compartió algunas quejas: “Fue un sacrificio más allá del éxito y la mega producción. Uno tenía mucha exposición física, estaba en bolainas, y se rodaba en invierno. Se grababan muchas horas todo en exteriores. Me levantaba a las 7, a las 8 y pico estaba en Areco. Grababa todo el día, volvía a casa después de semejante viaje y hacia gimnasia, tomaba cama solar, estudiaba el libreto y me acostaba tipo 2″, recordó sobre el trabajo detrás de su personaje.

Otro de los papeles que le llevó una gran preparación fue el de Guevara; ese entrañable boxeador que se robó el cariño de todos los televidentes en Campeones. “Tuve un gran trabajo físico y de caracterización (en lo que respecta al lenguaje) también. Siempre entendí que lo divertido es tratar de hacer cosas diferentes. Hacer telenovela e intentar hacer cosas diferentes era un riesgo. Campeones duró dos años con muchísimo éxito. Hasta la CNN vino a entrevistarnos porque era muy curioso lo que sucedía con el público”, reveló.

Osvaldo Laport y Fabián Mazzei como Guevara y Garmendia, los populares boxeadores de "Campeones"

Ese personaje fue tan exitoso que hasta Adrián Suar lo llamó para volver a recrearlo en la tira Sos mi hombre. Sin embargo, hubo un problema de derechos que hizo que tuvieran que interpretarlo bajo un nuevo apodo.

“Me acuerdo que me llamo Adrián y me pidió hacer como un mini homenaje a Guevarita y probar un mes en Sos mi hombre. Imaginense el entusiasmo, la emoción y el privilegio porque verdaderamente fue un personaje muy fuerte con el que sortee un montón de cosas. Se empieza a rodar la primera jornada en exteriores, viene el productor y me dice: ‘Ova después te llama Adrián, grabemos. No te vas a llamar Guevara, te van a decir ‘El Campeón’ ”, recordó.

“Y así grabé. No podía volver a usar el nombre. Con todo respeto al autor, toda la creación de lo que fue Guevarita era mía. Lo digo con total humildad pero es parte de mi patrimonio. Fue un personaje de composición. Uno va creando a medida que van transcurriendo los capítulos”, agregó.

Amor en custodia, con Soledad Silveyra, le devolvió el mote de galán con unas escenas románticas que son recordadas hasta el día de hoy. De hecho, su personaje se ha convertido en meme durante el último tiempo. “Cada vez que tenía una escena romántica eran pétalos de rosas, velas encendidas, champagne. Un día llegamos a esa locación y la puesta estaba bellísima pero dije: ‘¿otra vez lo mismo?’ La idea de la escena arriba del caballo fue mía, estoy todo el tiempo proponiendo cosas ”, reveló.

Después de los memes, crearon el muñeco de Osvaldo Laport

Su comentario le dio pie a Mariana Brey para indagar sobre si alguna vez, entre tanta escena hot, se enganchó con alguna compañera de elenco. Lejos de desmentir cualquier tipo de situación por el estilo, el actor reveló: “Hoy es un tema bastante delicado pero a la hora de comprometerme con un personaje quiero que las escenas sean genuinas, creíbles. Obviamente que cuando hay una entrega, hay una entrega”, expresó dar más detalles.

Respecto a su vínculo con Solita aclaró: “Tenemos la complicidad del juego, hay mucha confianza, una relación de amistad de muchísimos años. Uno de sus hijos vive pegado a mi casa, Jazmín dice que es su madre de ficción, somos familia. Nos consultamos muchas cosas”.