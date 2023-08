escuchar

En las últimas horas, muchos se sorprendieron al ver un video protagonizado por Pablo Alarcón. La grabación, capturada en Plaza Francia, lo deja ver al actor mientras realiza una presentación en la vía pública a la gorra. En medio de la sorpresa que generó en muchos ver a una figura consagrada en este escenario, el propio protagonista se refirió al tema.

Rodolfo Francisco Marabotto, nombre real del actor, tiene 76 años y a lo largo de su vida trabajó en infinidad de producciones artísticas. Con una enorme presencia en el teatro, su trayectoria también es incansable en el ámbito del cine y la televisión.

Por ese motivo, goza de una gran popularidad y un amplio reconocimiento de su tarea a lo largo de los años. En ese contexto, generó mucha sorpresa el video que circuló en las redes sociales. En la vía pública, Alarcón realizó una presentación y actuó a la gorra para quienes pasaran por el lugar y quisieran colaborar.

El mal momento de Pablo Alarcón, trabaja a la gorra en la calle: “Necesito ganar guita para vivir”

Luego de la repercusión que tuvieron las imágenes, el actor habló del tema en diálogo con Socios del Espectáculo (eltrece). “Era algo que me faltaba hacer en mi vida”, comenzó cuando fue consultado por su actuación en Plaza Francia.

En ese sentido, primero dio una respuesta en la que pareció indicar que todo se debía simplemente a un anhelo personal: “No tengo trabajo en este momento en el teatro y me pareció una muy buena oportunidad esta, que tengo tiempo. Además, yo a esta altura de mi vida ya no necesito trabajar”.

Sin embargo, con su siguiente respuesta, la última parte de la frase cambió totalmente de sentido. Alarcón manifestó que por la situación económica del rubro debe usar todos los recursos disponibles para generar dinero: “No necesito trabajar, necesito ganar guita para vivir”, sentenció.

En esa misma línea, remarcó que el problema no es solo en el rubro de los actores, sino que se extiende a toda la sociedad: “Los actores, los barrenderos, los cocineros, los periodistas, los cameraman y de todos. Estamos jodidos. La miseria llegó a un límite total”. “No se asombren de que estoy trabajando a la gorra; asómbrense de lo mal que está el país”, reflexionó.

Por otro lado, Pablo Alarcón también recordó la diferencia con otras épocas en las que había más oportunidades laborales en el rubro de la actuación: “Cuando llegué a Buenos Aires era un lunes y el viernes ya estaba trabajando”.

Sobre el final del diálogo, reveló cuál es la reacción de la gente que lo reconoce mientras hace su función a la gorra. “La reacción de la gente es maravillosa. Me dicen: ‘Me anima verte trabajar en la plaza’. Sí, pero a ver qué me dejás acá”, comentó entre risas, en referencia al aporte económico voluntario de la gente. Más allá del chiste, aseguró que “el público es muy generoso”.

Pablo Alarcón habló sobre la polémica entre Pepe Cibrián y Julieta Poggio Archivo

Por último, opinó sobre la polémica que generó Pepe Cibrián, quien cuestionó a los directores que contratan influencers o personajes reconocidos que no son actores para sus obras de teatro, y que recibió la respuesta de Julieta Poggio: “No me parece ni mal ni bien, siempre y cuando la gente mediática tenga algún talento. Ser actor no es ser sabio. Hay mucha pavada dentro de este ambiente como en todos”. Alarcón se presenta entre las 15 y las 17 en la Basílica Nuestra Señora del Pilar, ubicada en Recoleta.