En las últimas horas, Pablo Alarcón contó que sufrió un violento robo en plena calle. A través de su cuenta de Instagram, hizo un fuerte descargo en donde detalló que fue asaltado a punta de pistola mientras manejaba su auto. Visiblemente indignado y profundamente molesto por el mal momento que vivió, les llevó tranquilidad a sus seguidores de las redes sociales, quienes se preocuparon por su falta de actividad allí.

“¡Me robaron, me afanaron!”, gritó a la cámara de su celular el actor de 77 años y dio cuenta de que se refería a algo literal y no metafórico. “Me afanaron a punta de revólver. Me rompieron el vidrio del coche en un semáforo, me apuntaron y me sacaron todo”, indicó en el video que publicó en Instagram.

Como en el robo también le sacaron el celular, pasó un tiempo lejos de las redes y cuando pudo reponerlo lo primero que hizo fue volver a tomar contacto con sus más de 200 mil seguidores.

Pablo Alarcón contó que le robaron a punta de pistola (Foto: Captura de video)

Alarcón les explicó que ese fue el motivo por el cual se ausentó de Instagram. “Me pasó eso, por eso había desaparecido, no es que me gané la grande...”, sentenció irónico. El video tuvo medio millón de reproducciones y el actor recibió varios mensajes, donde sus fans le hicieron llegar todo su cariño y apoyo para atravesar este difícil momento.

Luego de que se conociera lo sucedido, en América Noticias (América) se comunicaron con él y fue el periodista Daniel Ambrosino quien compartió el mensaje de voz que le envió el actor para darle más detalles de lo que le pasó. “Estoy bien. Me robaron a punta de pistola, me sacaron todo lo que tenía. Me sacaron el teléfono. Me rompieron el vidrio del coche en un semáforo y se fueron. ¡Sin saludar se fueron!”, expresó en un audio visiblemente indignado.

El periodista destacó la cuota de humor que puso el actor en el medio del mal momento que atraviesa y reveló que fueron dos motochorros con casco los que le rompieron el vidrio del auto: “Le sacaron absolutamente todo lo que tenían a mano y se fueron. Era de noche y estaba oscuro”.

Asimismo, explicó que le preguntó a Alarcón si tenía intenciones de denunciar el robo, pero él le dijo que no valía la pena hacerlo. “No tenía forma de reconocerlos, no sabía dénde era. ¿Qué podía denunciar al respecto? Así que quedó en esta denuncia pública”, expresó el periodista.

El trabajo de Pablo Alarcón a la gorra en Plaza Francia

En agosto de 2023, el actor fue noticia luego de que se supiera que actuaba a la gorra en la vía pública. En las primeras imágenes que se conocieron se lo pudo ver realizar una presentación en Plaza Francia para las personas que pasaban por el lugar.

“No tengo trabajo en este momento en el teatro y me pareció una muy buena oportunidad esta, que tengo tiempo”, dijo en diálogo con Socios del espectáculo (eltrece) cuando se conoció que trabajaba ‘a la gorra’. “No necesito trabajar, necesito ganar guita para vivir”, aseveró en ese momento.