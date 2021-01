Pablo Duggan será papá por primera vez: "Es un bebé buscado y muy deseado"

Pablo Duggan va a ser papá por primera vez: "Es un bebé buscado y muy deseado" Crédito: Instagram

A un mes de su casamiento, Pablo Duggan sorprendió al anunciar a través de Twitter que junto a su mujer, Karen Martínez, van a convertirse en padres por primera vez. "Estamos maravillosamente bien y muy felices", le dijo el periodista a LA NACION.

"Es un bebé buscado y muy deseado, no nos sorprendió", afirmó sin poder contener la alegría por este momento tan especial que están viviendo. "El 2020 terminó siendo un buen año para nosotros, a pesar del horror que fue para todo el mundo", agregó.

Duggan y Martínez se casaron el pasado 14 de diciembre después de casi dos años de convivencia. La ingeniera naval venezolana, de 29 años, conoció al periodista, de 47, a los pocos meses de haber llegado a la Argentina y el amor nació casi de inmediato.

"El año pasado, en lo personal, afianzamos mucho nuestra relación. Nos casamos y estábamos deseando a este hijo, que llegó a los dos meses de empezar a buscarlo. Estamos muy felices", expresó Duggan.

El medio elegido por el conductor de C5N para contarle al mundo su inminente paternidad fue Twitter. "Voy a ser papá. Ya arranqué con este libro. ¡Va muy bien!", escribió al subir una foto de la portada de Hoy no es siempre. Guía pediátrica para una crianza respetuosa, de Sabrina Critzmann.

"Empecé a leer libros sobre paternidad y estoy descubriendo que no se nada del tema, obviamente", dijo al ser consultado sobre cómo se prepara para la llegada del bebé.

"Karen es la mujer de mi vida. Conocerla me cambió hasta la forma de ver las cosas. Me hizo muy bien. Hace un par de años tal vez pensaba que nunca me iba a casar, pero ahora lo hago feliz y contento, y convencido de que es la mejor vida que puedo tener", le había dicho Duggan a este medio en diciembre, antes de pasar por el altar para afianzar la familia que ahora tendrá un nuevo integrante.

