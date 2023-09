escuchar

El periodista Pablo Duggan ofreció sus disculpas públicas este lunes al candidato a presidente Javier Milei tras haberlo vinculado con el nazismo por usar el término “superioridad estética”. “Entiendo que mis palabras utilizadas pudieron llegar a malinterpretarse y generar malestar”, escribió en X el conductor de Duro de Domar.

Durante una entrevista con Viviana Canosa en 2021, Milei había afirmado: “No solo les ganamos a la izquierda en lo productivo, somos superiores moralmente, estéticamente, y eso les duele”. Sus declaraciones provocaron el rechazo de Duggan, quien contraatacó en C5N: “Hablar de superioridad estética hoy en día es algo horrible. La superioridad estética tiene mucho que ver con la supuesta superioridad racial, que fue uno de los grandes argumentos y estandartes del nazismo”.

Las palabras del periodista resultaron en una batalla judicial luego de que el economista libertario lo denunciará a él y a otros cuatro periodistas- por “afectación al honor” y “daño moral” luego de haberlo emparentado públicamente “con el nazismo y Adolf Hitler y haber banalizado el Holocausto”.

El economista le exigió la suma de $1 millón de pesos en resarcimiento económico y el derecho a réplica en el mismo programa donde hizo las acusaciones.

Dos años después, Duggan y Milei llegaron a un acuerdo extrajudicial. La resolución -en la que intervino el Juzgado Civil N° 103 de la ciudad de Buenos Aires- obligó al periodista a volver sobre sus respectivo dicho, accionar que llevó a cabo a través de su perfil oficial en redes sociales.

“En ningún momento dije que Milei es nazi ni nada parecido. Esa es una definición que de ningún modo aplicaría sobre su persona. La palabra nazi es usada hoy de manera banal como sinónimo de autoritarismo, obcecación y/o rigidez”, comenzó por aclarar Duggan en un hilo que publicó en X.

“Pero el nazismo no fue un estilo autoritario o rígido en el uso del poder, sino que fue una ideología que buscaba imponer la supuesta supremacía aria sobre todo el planeta, eliminando (asesinando) a todos los demás seres humanos considerados inferiores”, explicó a continuación.

Hecha la aclaración, Duggan remarcó: “Resulta claro entonces, por definición, que el nazismo o la palabra nazi resulta inaplicable no solo a Milei, sino a ninguno de nuestros políticos, por mas autoritarios o antidemocráticos que estos sean. Él habló de “superioridad estética” y a mi eso me hizo mucho ruido, y se me vino inmediatamente a la cabeza el concepto nazi de superioridad racial, que fue uno de los principales argumentos y estandartes del nazismo, y eso fue lo que manifesté”.

Y completó: “Entiendo que las palabras utilizadas pudieron llegar a malinterpretarse y generar un comprensible malestar en la persona de Javier Milei, pero siendo que no fue esa la intención, y compartiendo además quien les habla el compromiso de luchar contra todo acto que implique banalizar un hecho tan aberrante como lo fue el Holocausto, es que considero procedente la presente aclaración junto con este pedido de disculpas”.

Las palabras de Duggan fueron bien recibidas por Milei, quien con un escueto mensaje en la misma plataforma. “Muchas gracias por tu pedido de disculpas, Pablo Duggan, las cuales son bienvenidas. Saludos. JM [Javier Milei]”, sentenció el candidato a presidente por La Libertad Avanza (LLA) y dio por finalizada la disputa.

