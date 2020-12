Pablo Duggan y su futura esposa, Karen Crédito: Instagram

A horas de dar el "sí, quiero" en el registro civil, Pablo Duggan le contó a LA NACION la felicidad que siente. "Karen es la mujer de mi vida. Conocerla me cambió hasta la forma de ver las cosas. Me hizo muy bien. Hace un par de años tal vez pensaba que nunca me iba a casar, pero ahora lo hago feliz y contento, y convencido de que es la mejor vida que puedo tener", detalló emocionado el periodista de C5N, de 47 años, que conduce El diario y El desafío 2020.

Karen, una ingeniera naval venezolana, y Duggan se conocieron en un bar de Palermo hace dos años y medio y el encuentro fue un flechazo. Tanto, que a los pocos meses se fueron a vivir juntos. "La primera vez que salimos fue el día que jugaba la Argentina contra Francia, en el último mundial", rememora el periodista y agrega: "Karen había llegado al país hacía un par de meses. Nos conocimos de casualidad, empezamos a salir y nos fuimos a vivir juntos hace dos años y algo, en Tigre. Tenemos tres gatos y un perro".

Ayer, el periodista escribió en sus redes sociales: "Aviso parroquial: voy a estar una semana de vacaciones. Este año tiene una sorpresa más: ¡me caso mañana! ¡Felicidad total!". Duggan ya había anunciado su boda en abril pasado, también en sus redes sociales: "Me caso en abril. Te amo", fue el mensaje entonces, pero la pandemia por el coronavirus los obligó a cambiar de planes. "Queríamos casarnos hace rato. En abril no pudimos y ahora hacemos esto, que bueno... no es un casamiento cómo hubiésemos querido, pero es lo que se puede en este momento. Estamos felices. Estoy muy enamorado", dijo.

-¿Cómo será el casamiento?

-Nos casamos por civil con todas las restricciones del gobierno de la Ciudad y después hacemos un almuerzo con quince personas, que es lo que está autorizado, en un restó grande, que tiene lugar afuera y con todos los protocolos. Queríamos casarnos antes de fin de año, más adelante veremos si hacemos una fiesta. Por ahora cumplimos este deseo.

La pareja, cuyos integrantes tienen una diferencia de edad de 18 años, también debió postergar la luna de miel que los llevaría a Nueva York ¿Habrá casamiento por iglesia? Eso también está por verse. Por ahora, Duggan disfruta de su casamiento y de otro año intenso a nivel laboral, que lo tuvo en la pantalla chica y también como autor de otro libro político.

