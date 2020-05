La queja de Pablo Echarri: "Los actores peronistas somos más demonizados"

El actor habló de su presente laboral y confesó que la política partidaria afectó su vida Crédito: Captura de pantalla

Pablo Echarri habló sobre su presente laboral en diálogo con AM 750 y confesó que a lo largo de su carrera perdió trabajos desde que hizo pública su postura política. El actor contó además desde su casa sigue ejerciendo su rol de tesorero de la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes ( Sagai ) en plena pandemia de coronavirus .

A través de charla telefónica con Any Ventura y Emanuel Respighi el actor se refirió a su trabajo en la institución de actores y a la problemática que vive el sector en este difícil contexto: "La ficción en la Argentina viene en decadencia hace varios años, yo vi un desgaste y una decadencia ininterrumpida". Y agregó: "Son años y años de derrumbe. La pandemia recrudeció esto y puso muy en evidencia las carencias".

Pese a la situación crítica que atraviesa la Sociedad de Actores, se mostró más decidido que nunca a continuar inmerso en el mundo político: " La política llegó a mi vida para quedarse . Descubrí una cierta vocación en mi hacia la gestión política porque cuando uno usa las herramientas y busca consensos para ayudar a un colectivo las soluciones aparecen".

"Ser actor me encanta, pero mi actividad política está por encima de eso", sentenció. Y luego se refirió puntualmente a las " consecuencias" que sufrió por hacer pública su ideología política : "La política partidaria hace que los que piensan parecido te amen, y los que no, te rechacen. Así que dejé de ser santo de la devoción de muchos productores y esos repercutió en mi trabajo".

De todas formas, Echarri aseguró que cuando analiza sus decisiones no se arrepiente de haber tomado ese camino: "Me di cuenta que la antipolítica es un argumento conservador que intenta generar miedo en la población. Yo no desaparecí del medio y encontré la posibilidad de hablar abiertamente de mi pensamiento político e impulsar a la gente a que haga lo mismo".

También recordó sus discusiones con Luis Brandoni y rescató la posibilidad de debatir ideas opuestas como un "tesoro democrático": "Está muy bien que la gente pueda discutir su ideología. Yo siento que los actores peronistas somos más demonizados que los que tienen una idea mas conservadora, aquellos que son avalados por el establishment".

Desde su rol institucional en Sagai, remarcó asimismo "la necesidad de que las plataformas [de streaming] empiecen a tributar derechos de propiedad intelectual". "Necesitamos que en las plataformas se incluyan en el régimen de tributo y que se genere un fomento audiovisual, una ley muy similar a la que tiene el cine", cerró.