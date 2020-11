Pablo Echarri, sobre Diego Maradona: "El ser político va a ser el símbolo que va a quedar más vivo" Crédito: Gerardo Viercovich

26 de noviembre de 2020 • 14:40

Pablo Echarri recordó la anécdota de su primer encuentro con Diego Maradona, después de acompañar a la familia en su último adiós. El actor, que llegó a la Casa Rosada para participar del velatorio, habló con LA NACION sobre los atributos del Diez como deportista e hizo especial hincapié en su costado social y su forma de representar a los segregados. "El Diego como ser político va a ser el símbolo que más vivo que va a quedar", lanzó.

Echarri entró pasado el mediodía al recinto acompañado de su hija Morena. Al salir, se detuvo para honrarlo con sus palabras: "Diego es mi vida y es la vida de los que tengo más cerca. En lo futbolístico, en lo personal... La magia que brindó en el campo de juego fue inolvidable y nos hizo vivir las alegrías más grandes. Pero, después, fuera del campo de juego fue un representante de las clases más segregadas, más débiles. Nunca abandonó el lugar de donde vino. Se transformó en un representante de esos sectores más castigados. Eso generó una referencia muy importante para mí. Por eso digo que para mí fue el más grande de toda la historia adentro de la cancha, pero fuera también ha sido un extraordinario referente".

Sobre el primer encuentro con Maradona, contó: "Cuando hacía Los Buscas, en 1999, Dalma tuvo un papel en la novela. Tuve la posibilidad de ir a verlo a Segurola y Habana, ese lugar tan emblemático. Me acuerdo de que estaba muy nervioso esperándolo bajar. Y en vez de yo gritarle a él, él bajaba por la escalera diciendo 'Echarri, Echarri'. Recuerdo que cuando bajó, se patinó los últimos dos escalones y cayó arriba mío. El primer encuentro fue un terrible abrazo, recuerdo esa piel tersa, su perfume, y esa calidad humana".

Además, Echarri contó que Nancy Dupláa, su mujer, no lo pudo acompañar por temas laborales pero que "no para de llorar" desde que se enteró la noticia. El actor pudo saludar a parte de la familia adentro del recinto. "No la vi a Gianinna pero sé que tal vez es la que más triste está... Ya voy a tener la oportunidad de darle un abrazo más adelante. Estuve con Dalma, nos abrazamos, y con Claudia", reveló.

Sobre los últimos tiempos del Diez, reveló: "Tengo entendido por la familia, por Claudia, que en los últimos tiempos no tenían forma de acceder a él. Eso verdaderamente me entristece profundamente, porque creo que lo que Diego necesitaba en sus últimos tiempos era el cariño de sus seres más queridos, de sus hijas, de sus hijos, de los que lo habían querido, más allá de los conflictos que habían existido".

Por último, sobre qué iba a extrañar del Diez, contestó: "Ayer se detuvo el mundo. Eso da cuenta de que fue y será el jugador más extraordinario de todos los tiempos y es nuestro. Se va a extrañar su desparpajo, su forma directa de hablar, su manera contestaria, su amor por el pueblo... La cantidad de imágenes, de videos, de jugadas, de goles, de frases inolvidables que nos dejó. Lo vamos a llevar en el corazón. Pero él logró trascender por lo que salía de su boca. El Diego como ser político siento que a la larga va a ser el símbolo que más vivo que va a quedar. Sus jugadas, su fútbol, las maravillas con la pelota las vamos a poder ver en YouTube, pero en el corazón va a quedar ese ser político".

