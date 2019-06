Pablo Echarri rompió el silencio y habló sobre Natalia Oreiro

Luego de que su mujer, Nancy Dupláa, se refiera al tema, el actor habló en una entrevista radial sobre su relación con la actriz uruguaya

Este jueves, Confrontados emitió un mano a mano entre su conductora, Carla Conte, y Nancy Dupláa . Allí, la actriz se refirió al comienzo de su relación con Pablo Echarri , a cómo se llevó con Luis Brandoni durante la filmación de la película El retiro y no esquivó ninguno de los temas que se le fueron presentando. Sin embargo, las declaraciones que más rebote tuvieron fueron las referidas a la ex de su marido, la también actriz Natalia Oreiro .

Si bien durante la entrevista Dupláa aseguró que Oreiro "es una divina", que su suegra "la quiere mucho" y que a ella no le molestaría que Echarri y Oreiro trabajen juntos -aclaró, sin embargo, que lo que eso generaría sería para todos ellos "un plomo"-, en el inconsciente colectivo, la eterna rivalidad entre las dos convocantes actrices sigue siendo tan fuerte como hace dos décadas, pese a que nunca se "disputaron" el amor del galán.

Oreiro y Echarri estuvieron juntos durante cinco años, entre 1993 y 1998. Tiempo después, él comenzó su relación con Dupláa y ella con Ricardo Mollo, su actual marido. Desde ese momento, en las entrevistas, tanto la actriz de Muñeca brava como el galán de Resitiré se mostraron respetuosos al hablar sobre el otro, pero descartan la posibilidad de protagonizar juntos una telenovela, muchos de sus fans siguen soñando con volver a verlos juntos, al menos en la ficción.

Este sábado, Catalina Dlugi entrevistó al actor, a propósito del estreno de su nueva película, No soy tu mami, y, por supuesto, no pudo evitar preguntarle sobre el tema. "No la vi la entrevista", retrucó él, algo incómodo. Luego, se aflojó. "Creo que la cola mediática a la que se refiere Nancy, en el caso de que Natalia y yo trabajemos juntos, es algo que no se podría evitar. Imaginate los años que pasaron desde que nuestra relación se terminó y todavía nos siguen preguntando sobre eso".

"Ningún productor nos tentó nunca con una propuesta. Es más un rumor que otra cosa. Por eso, si así nunca se dejó de hablar, imaginate si estuviésemos haciendo una tira o una película", agregó.

Inmediatamente después, aclaró: "La verdad es que no existen impedimentos para que podamos trabajar juntos. Somos todos más adultos de lo que éramos unos años atrás. Pero, en la era de las fake news, tenés que barajar ahí una marea que tenés que sopesarla con los beneficios que te puede llegara a traer. Siempre hay que sopesar. Dios dirá. Si a alguno se le ocurre algo y el contenido es bueno, habrá que pensarlo".

"Mis viejos siempre la quisieron mucho y tuvieron una relación muy linda con ella. Natalia siempre fue muy cercana a ellos. Ella llegaba de Uruguay, era muy chica. Conoció a mis viejos y comenzó a tener una relación y me imagino que para ella deben haber sido una especie de contención. Sus padres estaban cerca y la veían muy seguido, pero ¿viste cuando vos caés en una familia y te da la sensación de cobertura o de cierta contención? (Eso pasó) y me parece que fue bueno; y esas cosas quedan, no se pueden ni deberían borrarse, son parte del bagaje emocional que todos llevamos adentro", explicó.

Dlugi, entonces, le preguntó si podría decirse que su romance con Oreiro tuvo más que ver con la pasión y su posterior relación con Dupláa, con el amor. "Todo estuvo plagado de amor, siempre de acuerdo a la edad que estábamos viviendo. Con Nancy también fue pasional. Fue un combo tremendo que sentís cuando estás apasionado y a la vez te sentís muy cerca de alguien. Hemos construido una familia hermosa y hemos ido mutando mucho en estos casi veinte años", sumó.

En cuanto a si en su pareja se perdonaría una infidelidad, el actor expresó: "No tenemos conversaciones del tipo convencional. Nancy sabe perfectamente que cuenta con mi total confianza y viceversa. Tenemos la certeza de que el otro jamás sería infiel".

"Más allá de las fantasías que uno pueda hacerse, nosotros hemos construido algo tan sólido en ese sentido y no nos hemos dado motivos. Al contrario, siempre nos hemos esforzado mucho por que el otro sienta que cualquier pensamiento de ese estilo es solo una fantasía. Una fantasía tonta", cerró.