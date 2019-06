La actriz habló de muchos tópicos en el programa de espectáculos, Confrontados Fuente: Archivo - Crédito: Instagram

En una distendida charla en un café con Carla Conte para el programa que conduce en El Nueve junto a Rodrigo Lussich, Confrontados, Nancy Dupláa se paseó por todos los tópicos propuestos por su amiga.

En primera medida, la actriz habló de su irrupción en los medios con el éxito Montaña rusa , y cómo la exposición la afectó. "En ese momento estaba peleada con la vocación cuando publicaban títulos con cosas que no había dicho, pero porque no estaba establecida emocionalmente, hasta no formar una familia no me sentí protegida", recordó Dupláa, quien habló sobre su sólida pareja con Pablo Echarri .

"Fue todo un proceso, yo sigo apostando, una pareja es uno con sus cosas, y después es un 50 y un 50, tenés que encontrar que el otro coincida con tu crecimiento, y nosotros desactivamos los quilombos con la conversación. Cuando nos conocimos, él tenia un deseo profundo de ser papá, cuando te enamorás, eso te atraviesa, y en ese caso cerraron un montón de cosas", explicó la actriz, quien conoció al actor en la filmación de la ficción Los buscas de siempre, tras ser madre fruto de su relación con Matías Martin.

Respecto a ese vínculo, la actriz aseguró que siempre fue armónico. "Con Matías está todo bien, hay mucha comunicación en momentos determinados, mucha apertura, vivimos muy cerca, él armó una familia divina [ con la modelo Natalia Graciano ], tengo buena onda con su familia también, Luca [ el hijo que tienen en común, de 19 años ] fue capitalizando tener dos realidades distintas, casas distintas, los dos trabajamos para que sea todo en armonía", añadió Nancy.

Su relación con Natalia Oreiro

En un tramo de la entrevista, Conte le aseguró que iba a ponerse picante, y le preguntó si podría aceptar que Echarri trabaje nuevamente en ficción con su ex, Natalia Oreiro. "Sí, me lo bancaría desde lo emocional, esa fue una relación que Pablo tuvo y jamás escuché un mal comentario de él para con ella, se terminó el amor, terminó en buenos términos, y después está el quilombo que se arma después", aclaró. Dupláa no solo aseguró que por su parte está todo en calma con su colega, sino que además reveló que su suegra "quiere mucho" a Natalia y que no hay "nada complejo" para resolver.

Sin embargo, hizo una salvedad. "Nos tendríamos que bancar muchas cosas que se dirían después, eso es un plomo", expresó.

La pelea con Adrián Suar, el trabajo con Luis Brandoni y las diferencias políticas

Dupláa también habló sobre el discurso que brindó en una entrega de premios, cuando aludió a los cambios de horario que sufrió el ciclo de Pol-ka que coprotagonizó en 2008, Socias, queja que no le sentó nada bien al gerente de programación de Eltrece, Adrián Suar. "Ese fue el resultado de haber juntado veneno, no estuve bien, yo soy eso, pero uno se deconstruye, Suar me quiere, y nos arreglamos, me llamó entonces y ya está todo bien", subrayó.

Asimismo, la actriz hizo referencia al boicot que en su momento se le había iniciado a la ficción que coprotagonizó con su marido, La Leona, emitida por la pantalla de Telefe en 2016. "Fue una gilada eso, fueron cuatro gatos locos, el mejor negocio es no engancharme en esa, si no puedo expresar lo que siento no soy yo, hablar trae sus costos pero es peor el costo de no manifestarme, y con Pablo dividimos la pantalla", agregó.

Fue muy buena la experiencia de trabajar con Luis Brandoni, aunque estemos en las antípodas Nancy Dupláa

Por último, Dupláa contó cómo fue hacer de hija de Luis Brandoni en el film El retiro, teniendo en cuenta sus marcadas diferencias políticas. "Fue muy buena la experiencia de trabajar con Brandoni, aunque estemos en las antípodas; yo dije que sí porque es uno de los mejores actores argentinos, no me la quería perder, era un desafío en ese sentido, y si no se toca el tema [político], yo no lo toco. Laburamos bárbaro, fue mi papá en esos 20 días de rodaje", concluyó la actriz, quien viene de alzar el Martín Fierro de Oro junto a todo el equipo de 100 días para enamorarse .