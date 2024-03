La respuesta de Érica Rivas al apoyo de Guillermo Franchella a Javier Milei: “No me sorprende”

Escuchar

Las declaraciones sobre la actualidad del país de Guillermo Francella se volvieron virales en cuestión de pocas horas, luego de que el reconocido protagonista de “El Encargado” apoyara al gobierno de Javier Milei y asegurara que era necesaria una “cirugía mayor” . Tal es así que el cuestionamiento llegó hasta Érica Rivas, histórica colega que trabajó con él en la exitosa sitcom “Casados con Hijos”. Frente a la pregunta de qué opinaba sobre las afirmaciones del actor, aseguró: “No me sorprende nada”.

“Lo único que te puedo decir es que no me sorprende porque yo conozco cómo piensa Guillermo, es una persona que piensa de ese lado”, sostuvo y afirmó: “Es consecuente con las cosas que elige hacer y con la comunicación que decide tener con las personas que lo ven y lo disfrutan como actor”.

“Me parece que es algo muy interesante para pensar cómo es un actor y a qué se dedica un actor”, profundizó, reflexionando sobre la responsabilidad que tienen los profesionales a la hora de comunicar.

Este no es el primer cruce que mantienen ambos actores, ya que se dio a entender que el vínculo no era el mejor luego de que Rivas se fuera de la obra teatral de “Casados con Hijos” durante la preproducción por “problemas en el guion”. En ese momento, la intérprete acusó a la producción y a los guionistas de haberla “echado por feminista”, ya que ella había tratado de marcarles que algunos de los chistes eran anticuados para las nuevas generaciones.

Las declaraciones de Francella avivaron el fuego, ya que el actor de 69 años aseguró que “no perdió las esperanzas” sobre el futuro del país en manos de Milei. En medio de varios frentes en el área de cultura, por los recortes, la desfinanciación del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) o el intento de cierre del histórico cine Gaumont, el reconocido actor defendió las medidas del libertario y afirmó que está con “incertidumbre de ver cuándo termina el goteo y empieza la gente a disfrutar un poco más” .

“Lo que sí sé es que eran más que necesarias, y sabíamos que iba a haber cirugía mayor. Lo dijeron ellos en la campaña y lo cumplió taxativamente”, sentenció. Finalmente, se refirió a iniciativas como la del DNU o la ley ómnibus: “Sabía que iba a haber contrastes, pero a 100 días me parece que se sabía que esto iba a ocurrir. Sigo con la esperanza, no sé con qué inmediatez de que esto se modifique a favor del pueblo. Yo no pierdo las esperanzas”.

