Julieta Zylberberg cruzó a Guillermo Francella por apoyar a Javier Milei: “Papelón”

Guillermo Francella sorprendió a todos al dar a conocer su postura respecto de la actualidad del país. Es que, en diálogo con Eduardo Feinmann y Jorge Lanata en Radio Mitre, el actor le dio el visto bueno al gobierno de Javier Milei. Sus palabras se dieron a contramano de lo que manifestó una parte del ambiente artístico, que se proclamó en contra de los recortes a la desfinanciación del INCAA y de la situación del cine Gaumont. Ahora, en las últimas horas, luego de sus declaraciones, la reconocida actriz Julieta Zylberberg salió a su cruce y escribió un contundente mensaje en sus redes sociales.

Julieta Zylberberg repudió los dichos de Guillermo Francella

“Estoy con esta incertidumbre de ver cuándo termina el goteo y cuándo empieza la gente a disfrutar un poco más de estas medidas”, fueron las palabras del protagonista de El Encargado, al respecto de las medidas que fueron tomadas estas últimas semanas.

Ante esto, la actriz se refirió al tema mediante su cuenta de X. “Qué indignación”, comenzó diciendo y sumó: “Toda una comunidad luchando para no ser arrasada y hay actores pronunciándose a favor de este gobierno anti cultura, anti todo, negacionista”. Para cerrar, fue por más y calificó las declaraciones de Francella como un “papelón”. Esta manifestación de los artistas a la que se refiere la actriz es la marcha que hubo hace dos semanas frente al cine Gaumont, en protesta por los ajustes en el INCAA y otras entidades relacionadas con la industria del arte.

El contundente mensaje de Julieta Zylberberg

Como era de esperar, el posteo no pasó desapercibido en la red social y ya acumuló más de 18 mil “Me gusta” y cientos de comentarios de todo tipo, algunos a favor y otro en contra. “¿Sabías que existe algo que se llama libertad de opinión y que cada uno puede pensar y opinar lo que se le cante?”, le comentó una tuitera a Julieta, a lo que ella no se quedó atrás y contestó: “Sí, por eso me puedo indignar”.

El intercambio de la actriz con una seguidora, en donde ratificó su postura

Cabe destacar que no fue la única artista que se refirió al tema, puesto que Érica Rivas, su excompañera de la comedia Casados con Hijos (Telefe), también dio su punto de vista al respecto. “Lo único que te puedo decir es que no me sorprende porque yo conozco cómo piensa Guillermo”, comenzó diciendo y sumó: “Es una persona que piensa de ese lado, solamente puedo decir esto. No me sorprende”.

Qué dijo Guillermo Francella sobre Javier Milei

En la comunicación con Radio Mitre, y al ser consultado sobre las medidas que viene tomando el Presidente, el actor opinó que “eran más que necesarias”. “Sabíamos que iba a haber cirugía mayor, lo dijeron en la campaña y lo cumplió taxativamente”, completó. “Después, qué iba a suceder con la oposición, con las leyes implementadas, la Ley Ómnibus, el DNU, se sabía que iba a haber contraste. A cien días me parece que se sabía que esto iba a ocurrir”, expresó.

A modo de cierre, el actor de El secreto de sus ojos dejó en claro su optimismo sobre el futuro del país, ya que aseguró: “Sigo con la esperanza de que esto, no sé con qué inmediatez, pero se modifique a favor del pueblo, no pierdo las esperanzas”.