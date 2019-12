Pablo Rago: denuncian al actor por abuso sexual

El actor fue denunciado por violación con acceso carnal Crédito: Santiago Cichero/AFV

17 de diciembre de 2019 • 16:38

Pablo Rago fue denunciado por abuso sexual con acceso carnal por un hecho que habría ocurrido en el 2015 en el domicilio del actor. Según fuentes policiales, la denunciante es una mujer de 34 años, que asentó la acusación ante la Justicia en la Comisaría Comunal N° 11 de la Ciudad de Buenos Aires.

"En la fecha se hizo presente la damnificada refiriendo que trabajó como actriz realizando participaciones secundarias en distintos programas, siendo que en el año 2013 conoció en Canal 9 al denunciado, con el cual solo mantuvo comunicación telefónica hasta el año 2015", se deja asentado en la denuncia radicada en el Juzgado Criminal y Correccional 54. A su vez, en el mismo texto, la joven deja estipulado que no radicó la denuncia en el momento del hecho por temor.

Hace apenas unas horas, la denunciante decidió poner su propia voz para contar en primera persona los hechos. Érica Basile habló vía telefónica con Ulises Jaitt por Radio Urbana . "Cuando pasó todo no lo hablé con nadie porque no sabía cómo. No me salían las palabras, y tampoco lo hice con un familiar. Era algo que me perturbaba mucho", le dijo la demandante al conductor.

Noticia en desarrollo