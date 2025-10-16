El osado look de Griselda Sicialiani: los detalles sobre Envidiosa 3 y el famoso al que le gustaría conocer

Griselda Siciliani deslumbró en su visita al programa Otro Día Perdido, que conduce Mario Pergolini por eltrece. La actriz habló del fenómeno internacional de Envidiosa y, entre otras confesiones, se refirió a una cuenta pendiente en relación a su admiración de la infancia por un famoso actor.

Al comienzo de la emisión, la invitada enseñó el audaz look que eligió para la velada, un traje en color amarillo pastel corte sastrero que combinó con un corset negro. Durante los primeros minutos de la entrevista, la artista incluso interrumpió la charla para revisar cómo se veía en cámara. Entre risas, comentó que el “plano abierto” era el más complicado por el escote del saco. Pergolini, en tono de broma, le ofreció traerle algo para cubrirse, pero ella respondió con picardía que de frente “garpaba más”.

El conductor llevó luego la charla hacia la serie Envidiosa, ficción que consagró a Siciliani ante el público de habla hispana. “Estás en un gran momento. ¿Te lo esperabas?”, le preguntó a la artista. “Tremendo... Supongo que es una combinación de todo. Es un elenco espectacular, o sea, soñado. El guión… creo que es una fórmula medio mágica, que si supiéramos cómo es, la haríamos siempre”, respondió ella.

Pergolini quiso saber qué la había motivado a aceptar el papel, y la actriz no dudó en bromear. “El personaje. Que es una mier...”, lanzó entre risas. “Claro, es medio una basura de persona”, sumó el anfitrión, y la actriz redobló la apuesta: “En la segunda temporada es más basura todavía. La tercera siento que es más pollito mojado”.

La intérprete confirmó que la tercera temporada se estrenará en noviembre y reveló una novedad: “¿Puedo decir que está Rada en la tercera temporada?”, preguntó entre risas. El humorista que forma parte del plantel del programa de Pergolini, entonces intervino: “Hay escenas muy divertidas. La pasamos muy bien”, adelantó. En relación a si se da algún cruce amoroso con el personaje de Siciliani, el cómico y actor explicó que se besan “de pedo”, y sumó, dejando a todos intrigados: “Hay besos. Yo doy besos, pero no es con ella... No puedo decir más porque sería demasiado, no estaba en el guión”.

Además de hablar de su carrera, Griselda compartió una anécdota personal que también generó sorpresa. Contó que desde chica es fanática de Pablo Rago y que aún hoy, al verlo, siente los mismos nervios de entonces. “Yo era fanática de Clave de Sol, como todos los de mi generación. Tenía nueve años y era imposible no verlo. Y claro, me gustaba”, recordó.

OTRO DÍA PERDIDO - Programa 15/10/25 - ENVIDIA DE LA SANA CON GRISELDA SICILIANI Captura de video

La actriz también evocó un encuentro de su infancia con el actor. “Una vez lo vi en un partido de fútbol a beneficio. Mis papás son docentes, y fuimos porque mi papá daba clases en una de las escuelas organizadoras. Había muchos actores conocidos y estaba él”, relató. Además, Siciliani contó que su actual pareja, Luciano Castro, podría ayudarla a cumplir ese deseo de conocer a Rago. “Luciano está haciendo una serie donde él trabaja, y yo le dije: ‘Por favor, presentámelo’. Me prometió que lo iba a hacer”.

En otro tramo de la entrevista, la producción mostró a la invitada escenas de sus primeros trabajos junto a Adrián Suar, su expareja y padre de su hija Margarita. Al ver las imágenes, la actriz se mostró conmovida: “Ahora cuando me veo tan joven me da ternura”, expresó, mientras recordaba los primeros años de su vínculo profesional con el actor y productor.

La intérprete recordó que en aquellos comienzos con Suar aún no se conocían en profundidad. “Veo las escenas y veo a una persona que no conocía mucho y era el productor del programa, el protagonista”, señaló. A continuación, destacó la actitud del productor durante esas grabaciones. “Era muy adorable con todo el equipo”, dijo, y agregó: “Es un muy buen líder, gran compañero, muy divertido”, comentó.