La confesión de Mirtha Legrand en medio de las negociaciones: “No voy a romper mi relación con mi nieto por esto”

La fallida negociación de eltrece y StoryLab por la continuidad de Mirtha Legrand en el canal puso el futuro laboral de la diva de los almuerzos en un lugar de incertidumbre. Con el no de Adrián Suar, Nacho Viale ahora sale a negociar con el resto de los canales para ver cuál de todos se quedará con el nuevo gran regreso de La Chiqui a la televisión.

En una charla en vivo con Beto Casella, quien la llamó durante su programa, Bendita, Mirtha habló abiertamente sobre el tema. “Yo no sé... el que requiera mis servicios, pero Nacho no está ahora, se fue”, expresó cuando le preguntaron a que canal se irá y dejando en claro que es su nieto el encargado de ocuparse del tema.

Ante el pedido de Casella de dejar a Viale de lado y mantener una conversación con él basada en los deseos de Legrand, ella fue tajante en su respuesta. “ No voy a romper mi relación con mis nietos por esto. Mi familia es lo mejor ”, aclaró y se negó a hablar en nombre del productor de su programa.

“Estoy bien, estoy muy bien”, remarcó para dejar tranquilos a todos. “Quisiéramos tenerte almorzando o cenando en elnueve, el canal te abre la puerta”, la invitó Casella. “La verdad es que los almuerzos se iniciaron ahí, en elnueve, todo comenzó en elnueve”, respondió ella sin descartar esa opción.

“Cuando vuelva Nacho hablamos”, volvió a decir Mirtha, sin dar detalles de las negociaciones que hay sobre la mesa pero asegurando una cosa: “ Te prometo que voy a volver ”.

Hace unos días, la diva de los almuerzos no ocultó su malestar por no haber podido llegar a un acuerdo y se despachó con las autoridades de eltrece: “Esperaba otra respuesta”, sentenció rodeada de periodistas a la salida de un evento. Sobre el comunicado de Story Lab, en donde se anunció la libertad de Legrand para negociar su continuidad en la televisión con otros canales, Mirtha confirmó que lo vio y que le resultó “raro”. “Nacho hizo todo de buena fe”, aclaró enseguida en diálogo con Alejandro Guatti, movilero de Intrusos en el Espectáculo, por América.

Luego de contar que hacía mucho tiempo que estaba esperando una respuesta, Mirtha aclaró que la definición era lo que correspondía. Consultada sobre cuál era su “real deseo”, Mirtha no anduvo con rodeos: “Era volver a eltrece”, dijo contundente. Luego, explicó que no cree que ese deseo se cumpla. Cuando le preguntaron si había hablado con Adrián Suar, Legrand asintió pero aclaró que esa charla fue un día antes del comunicado. “Él me dijo que iba a hacer lo imposible para arreglarlo. Lo imposible. Y Codevilla también”, confió. “Es una cuestión delicada”, continuó.

Acto seguido, y sin dar ningún nombre preciso, confesó: “Me decepcionó. Esperaba otra respuesta”. Además reconoció que no tendría problemas en volver a la pantalla de América TV. “Fueron muy cariñosos conmigo, siempre”. En relación a la posibilidad de trabajar con Juana Viale, su nieta, Mirtha reveló que la negociación con eltrece era por las dos y que no habló todavía con ella del tema.

Hace unos días, ante una consulta de LA NACION, Nacho Viale reconoció que todavía no inició negociaciones con otros canales. “Se terminó el derecho de preferencia, hoy no estoy hablando con nadie. ¿Puedo hablar con alguien? Sí, con todos”. Antes de esto, el productor había desmentido un posible acercamiento con Telefe, dejando en claro que la prioridad de negociación la tenía eltrece.

Si la productora no llega a un acuerdo ni con eltrece ni con Telefe, un tercer jugador intentará llevar a Mirtha Legrand y a Juana Viale a sus filas: América TV.