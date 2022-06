Marcelo Tinelli confirmó la fecha de su regreso y adelantó detalles de su nuevo big show, Canta Conmigo Ahora

A casi un mes de volver a la televisión con Canta Conmigo Ahora, Marcelo Tinelli grabó imágenes de lo que será la gran apertura y habló de este nuevo formato que lo tiene muy motivado . “Está probado mundialmente, tiene 100 jurados en vivo... La mirada para arriba va a ser imponente”, expresó sobre este programa que tiene fecha de estreno para fines de julio.

Mientras grababa imágenes para la apertura de su nuevo programa por las calles de Palermo , Tinelli se detuvo unos minutos para hablar con las cámaras de Socios del espectáculo, también de eltrece, de cómo se prepara para este nuevo regreso a la TV.

“Falta muy poquito, estamos ya dando los pasos finales. Grabando las promociones y la apertura. Es un formato nuevo así que con mucha expectativa”, comenzó diciendo el conductor. “Está probado mundialmente, tiene 100 jurados en vivo. Algunos son conocidos. Podrán estar desde Cristian Castro y el Puma Rodríguez hasta Coti y mi hija Cande a otros desconocidos. Estamos haciendo reuniones de producción para poder charlar con ellos”, reveló y enseguida aclaró las diferencias con sus ciclos anteriores.

“Es un formato diferente, no es que todo el mundo va a interactuar hablando de cosas de su vida privada sino que van a hacer devolución específica sobre el canto. Tampoco puedo darle el micrófono a todos, así que va a ser algo más tranquilo”, advirtió dando a entender que no habrá tanta polémica.

Mientras contaba que espera tener a todos sus hijos acompañándolo en el primer programa, Tinelli dio una fecha tentativa de regreso. “Fines de julio, yo creo que si podemos llegar al lunes 25 estaría buenísimo. Estamos preparando todo para eso ”, develó e inmediatamente volvió a hablar de los talentos que serán parte de este programa. “Hemos hecho casting por el interior, hemos conseguido talentos maravillosos. Son todos cantantes desconocidos”, indicó al tiempo que confirmaba que Thomas Fort, sobrino de Ricardo Fort, fue parte del extenso casting.

“Estuvo bien pero no sé si va a quedar...”, reveló sobre el joven y continuó: “El nivel es buenísimo. En el jurado es impresionante la cantidad de gente que tenemos, y muy buena, muy talentosa. La mirada para arriba va a ser imponente”, concluyó entusiasmado.

En síntesis, tal como había adelantado LA NACION, Tinelli abandona su histórico título Showmatch y apuesta todo a un nuevo formato, cuyo nombre original es All together now, y cuenta con un original jurado compuesto por cien personas.

En marzo pasado Marcelo Tinelli había despejado rumores sobre pases o, mejor dicho, “impasses” y aseguró que seguiría en eltrece. La confirmación llegó a través de una improvisada entrevista en el marco de una visita al canal Eltres de Rosario, filial de Eltrece en Santa Fe. “Volvemos. Tenemos contrato firmado con eltrece”, dijo en ese momento y despejó algunas dudas que habían surgido a partir de que la temporada anterior no había sido de las mejores en cuanto a relación con el canal como en los números de rating.

Coti y Cande Tinelli formarán parte del nutrido jurado de Canta Conmigo Ahora

Según pudo averiguar entonces LA NACION, este nuevo big show se emitirá de lunes a jueves a las 22.30 desde los estudios que alquila su productora La Flia en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Como siempre, Tinelli estará acompañado por sus históricos productores Federico Hoppe y Pablo “El Chato Prada”. El ciclo durará 10 semanas en esta primera temporada: 6 semanas de clasificación y las cuatro restantes para las instancias finales. Una de las grandes novedades es que el ciclo no saldrá en vivo, sino previamente grabado con algunas semanas de antelación, por lo que Tinelli y su equipo no estarán pendientes del minuto a minuto de rating, que tantos dolores de cabeza les produjo el año pasado.

Las grabaciones comenzarán en los próximos días y la idea es que el reality salga en la fecha prevista, pero no se descarta que el estreno se pase para principios de agosto. En total serían unos 40 programas del que surgirá un solo ganador para un gran premio todavía no definido . El formato exige que haya 100 micrófonos en varias consolas para que los cien jurados, entre influencers, mediáticos y figuras consagradas , definan al mejor nuevo artista. La producción aún está en la etapa de casting federal en todo el país buscando a participantes que no sólo sepan cantar , sino que sean atractivos para el ida y vuelta con Tinelli.

La historia de All Together Now, es corta pero de mucho éxito en la BBC. Nació en 2018 y tuvo hasta ahora dos temporadas, ambas capitaneadas por la excantante de las Spice Girls, Geri Halliwell. Para votar a un participante, los integrantes de ese gran jurado y tribuna solo tienen que levantarse de sus asientos. En ese momento, se enciende una luz y el concursante gana un punto. Cuanto más apoyo recibe, más alto será el puntaje para clasificar y competir con otros aspirantes.

Con la colaboración de Pablo Montagna