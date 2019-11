Pampita Ardohain le dijo adiós a su soltería en una noche de fiesta y descontrol

Pampita Ardohain despidió su soltería rodeada de amigas

Se llevó a cabo anoche la tan esperada despedida de soltera de Pampita Ardohain. En un festejo que se extendió hasta la madrugada e incluyó encaje blanco, looks de Halloween y diversión con amigas, la modelo le dijo adiós a su soltería y está más feliz que nunca.

La despedida tuvo varias etapas. La previa fue en la casa de Barby Franco (que vive en la misma cuadra que Pampita), donde todas las invitadas (más de 40) llegaron para ultimar detalles y lookearse bajo una misma consigna: ropa negra, atuendos y make up inspirado en Halloween.

Luego, se dirigieron a la casa de la homenajeada para convertirla en una novia súper sexy con un atuendo de encaje blanco que incluyó velo y portaligas. Una vez lista, se dirigieron a la primera parada de la noche: el lujoso restaurante Bagatelle, unicado en el Hipódromo de Palermo, al cual la modelo arribó en la camioneta de su amiga Puli De María, tras disfrutar de todo el trayecto desde el techo de la misma, en complicidad con la caravana de autos que la seguían tocando bocina.

Pampita Ardohain, al llegar a una de las paradas de su gran despedida de soltera Crédito: Gerardo Viercovich

Pampita Ardohain y el look elegido por sus amigas para su despedida de soltera Crédito: Gerardo Viercovich

"¿Cómo la estás pasando Pampita?", preguntaron los medios que la estaban esperando a la entrada del restó. "Lindo, divertidísimo, hermoso. Las chicas son lo máximo, le pusieron todo. Ahora a bailar y a divertirse nomás", expresó ella súper feliz por las sorpresas. Y sin saber lo que vendría después, aseguró: "Me pasaron a buscar y me vistieron. No tengo idea qué viene, tengo miedo, pero estoy feliz".

Después de una cena que incluyó música, baile, show de humo y algunas sorpresas (Juli Novarro se disfrazó de Guasón, haciéndose pasar por un stripper), el team de la novia se dirigió a su segundo destino: Tequila. Para ello, un party bus (un micro que a su vez es boliche) las estaba esperando en la puerta del Hipódromo a pura música y luces. En algunos videos que las invitadas subieron a las redes, se la puede ver a la futura esposa de Roberto García Moritán bailando en el caño muy divertida. Luego, la noche terminó en el tradicional boliche de Costanera Norte pasada la madrugada.

Uno de los momentos épicos de la noche se va a volar se va a volar... se voló... pero lo agarro. Fuente: Instagram

Entre las invitadas, estuvieron sus amigas más íntimas como Puli De María (la gran organizadora), Julieta Novarro, Estefanía Novillo y Angie Balbiani y sus compañeras de Pampita online: Gege Neumann, Barby Franco, Julieta Kemple, Soledad Villarreal y Rocío Guirao Díaz, entre otras. Y tampoco faltó a la cita la actriz Florencia Peña, que todas las noches junto a Pampita se encarga de dar su veredicto a los participantes de "Bailando por un sueño".

Flor Peña también participó de la despedida de Pampita Ardohain

Despedida de Pampita, lo que baila esta mujer!!!!! Fuente: Instagram

Las chicas disfrutando en la despedida de soltera de Pampita. Fuente: Instagram

Pampita y sus amigas subiendo al party bus. Fuente: Instagram

"Tu felicidad es la mía", escribió Angie Balbiani al compartir una foto junto a la agasajada Crédito: Instagram