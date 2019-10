Cómo será la despedida de soltera de Pampita

Me gusta Me gusta

Pampita atraviesa un presente emotivo, feliz y muy movilizante. En menos de un mes caminará al altar junto a su reciente pareja, Roberto García Moritán, y formará una familia ensamblada. La agenda de la modelo no tiene respiro y cada minuto está ocupado por una obligación.

El salón, la comida, los invitados, la música y una larga (pero no extensa) lista de preocupaciones previas al casamiento están en la cabeza de la jurado del Bailando. Incluso, su propio programa es la mejor presentación de cada novedad que gira en torno a su compromiso.

Pampita online es el semillero de curiosidades y revelaciones respecto a su vida; entre confesiones, charlas y risas por parte de quienes conforman su panel, revelaron qué espera Carolina de su despedida de soltera.

El tema lo introdujo Barby Franco, la pareja de Fernando Burlando que semanas atrás canceló su propio casamiento con el doctor en leyes. Pero con picardía y entusiasmo confesó que existe un "chat" donde participan más de 40 mujeres: "¡No sabés lo que es ese chat!", arrojó al aire.

Con timidez y sonrisa, la modelo exclamó que sentía miedo al respecto y aprovechó para poner dos condiciones: nada de celulares y mucho menos, strippers.

No me traigan nada, strippers no quiero, eso no""