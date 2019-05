Pampita Ardohain y Mariano Balcarce en su primera salida oficial como pareja

La pareja brilló en la cena a beneficio de Fundación Huésped Fuente: LA NACION - Crédito: Gerardo Viercovich

Pampita Ardohain este año decidió bajarle el perfil a su vida amorosa. Es por eso que su relación con el productor Mariano Balcarce fluye en los carriles del amor sin tanta exposición. Aunque claro, ella es una persona pública y es invitada a muchos eventos, por lo que a veces gusta de ir acompañada.

La pareja, llegando a la cena anual de Fundación Huésped Fuente: LA NACION - Crédito: Gerardo Viercovich

Así es como la modelo y el empresario tuvieron su primera salida oficial anoche al asistir a la cena anual de la Fundación Huésped. La pareja convocó todos los flashes de la gala y se mostró cariñosa y feliz.

Pampita fue al evento después de cumplir su función de jueza en "Bailando por un sueño". Para la ocasión, eligió un vestido blanco, de falda larga y con un tajo que dejaba ver sus piernas. Balcarce optó por un elegante traje negro. Ambos se sentaron en una mesa con Rocío Guirao Díaz y Carla Peterson.

Pampita eligió ir de blanco al evento de Fundación Huésped Fuente: LA NACION - Crédito: Gerardo Viercovich

En un momento de la velada, Pampita se fue a sacar las fotos oficiales de la cena para los medios, mientras que su novio se quedó charlando en la mesa, apegado al bajo perfil que prefiere mantener. Entre muchas otras figuras, Pampita conversó con Dolores Barreiro, recientemente separada, que asistió al evento de la Fundación Huésped junto a su hermana Bernardita.

"Estamos muy contentos, muy felices, es una relación que lleva pocos meses y él no es del medio así que le digo que haga lo que quiera, que hable o que no hable, como quiera él", dijo la modelo al conversar con la prensa.

Luego llegó el turno de él frente a los micrófonos de los periodistas. "No me molestan las cámaras pero prefiero no decir nada, no tiene nada que ver conmigo. Me sorprendió como mujer, estamos muy bien", dijo el empresario.

Pampita y Balcarce, anoche se mostraron muy sonrientes Crédito: Gerardo Viercovich