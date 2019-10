Pampita Ardohain, entre los preparativos de su boda y su enojo con Maxi López

La modelo se mostró indignada y expresó su enojo contra Maxi López Crédito: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de octubre de 2019 • 11:22

Pampita Ardohain contó en su programa, Pampita Online, cómo van los preparativos de su boda. Además habló con la abogada Ana Rosenfeld -quien es una de las invitadas al casamiento- sobre el divorcio de Wanda Nara y Maxi López, por el pago de la cuota alimentaria. La conductora se mostró muy enojada con el exfutbolista y no se guardó ningún comentario.

La modelo anunció la nota con Rosenfeld y mientras introducía el tema dio su contundente opinión: "Si él no está pagando lo que le corresponde, pienso que a mí me daría vergüenza tener la plata en el banco y no dársela a mis hijos". En este sentido, Rocío Guirao Díaz acotó: "Es un papelón. Sus hijos se deben preguntar: '¿por qué me paga los útiles Mauro?';'¿por qué me paga la escuela Mauro?'", y la panelista Puli Demaría agregó: "Lamentablemente deben googlear y saber todo, porque tienen padres muy expuestos".

Pampita expresó su indignación al saber que según Rosenfeld, López debe 13 meses de cuota alimentaria: "Estos son temas de grandes, ojalá que los chicos no se enteren de tanto detalle. Igualmente, es una cuestión personal, es por uno, para dormir con la conciencia tranquila. Si vos los trajiste al mundo de forma consensuada, con amor, con ganas y lo que les corresponde es eso, ¿por qué se los vas a negar?".

Pampita Ardohain contra Maxi López: "Se le borró la memoria" - Gentileza: NET TV 02:42

Video

La modelo continuó su análisis de la situación y recordó la polémica frase del exjugador: "A Icardi lo perdono y le agradezco haberse llevado a Wanda". Y, luego, demostró su contundente enojo: "El comentario de 'menos mal que se la llevó' es totalmente desafortunado. Horrible, muy feo. Una mujer a la que amó, con la que se casó, con la que tuvo tantos hijos. Es raro eso". Luego fue más categórica y le habló directamente a López: "¿Te olvidaste de todos los años que llegaste y tenías la ropa planchada, la comida hecha, tu mujer amamantando y pariendo? No lo entiendo, se te borró la memoria".

Por su parte, Rosenfeld aseguró que los bienes del exjugador de fútbol ya están embargados, pero que él sigue sin cumplir con la cuota alimentaria y explicó que muchos padres actúan de esa forma por "despecho" o por "rencor". Y Pampita volvió a dejar en claro su postura: "Aunque existan todos los rencores del mundo, los que sufren son los chicos y bajo ningún punto de vista puede hablar así de la madre de sus tres hermosos hijos".

Pampita Ardohain, sobre su boda: "Va a ser una celebración íntima"

Luego de charlar sobre el conflicto López-Nara, la modelo cambió rotundamente de tema y le preguntó a Rosenfeld -quien fue su abogada en el divorcio de su primer marido, Martín Barrantes- si estaba confirmado que asistiría a su gran día. La abogada le dijo que ya había elegido todo su look y que contara con ella para su gran momento.

Ardohain y Roberto García Moritán darán el sí el 22 de noviembre en el Palacio Sans Souci ante 150 invitados. Cuando se conoció la cantidad de asistentes hubo algunos enojos porque muchos colegas de la modelo y el empresario gastronómico no estaban en la lista. En este sentido, ambos explicaron que será una boda íntima, llena de amigos y familia únicamente.

Pampita Ardohain y Roberto García Moritán se casan el próximo 22 de noviembre Crédito: Captura de pantalla