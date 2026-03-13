Bautista, el hijo de Pampita y Benjamín Vicuña, pegó el estirón: así se prepara para su pelea de boxeo

Bautista Vicuña tiene muy en claro que su vida está alejada del mundo de la actuación o del modelaje, a diferencia de sus famosísimos padres Benjamín Vicuña y Carolina “Pampita” Ardohain. El joven de 18 años subió un video a sus redes sociales entrenando boxeo y generó el suspiro de sus miles seguidores, que lo vieron muy enfocado junto a su entrenador. Pero la cosa no quedó ahí, sino que además se postuló para el próximo de “Párense de manos”, el evento que organiza el streamer Luquitas Rodríguez donde famosos se enfrentan en peleas amateur.

Desde muy pequeño, Bautista Vicuña tuvo claro que su interés no estaba en el mundo del espectáculo ni en la exposición mediática que acompaña a sus padres. Con un perfil reservado y lejos de las cámaras, el adolescente comenzó a construir su propio recorrido en el ámbito deportivo, especialmente en las artes marciales mixtas (MMA) y el boxeo, actividades que lo atraparon desde el primer momento.

El joven hace su vida lejos del mundo del espectáculo (Foto: @bauti.vicuna)

Ahora, Bautista compartió con sus más de 400 mil seguidores en Instagram su arduo entrenamiento. El joven intensifica su preparación con un objetivo bien definido, ya que tiene la ilusión de formar parte de la próxima edición de “Párense de Manos”, el evento de combates impulsado por Luquitas Rodríguez que ya se transformó en un clásico de las plataformas digitales.

En el clip que subió a sus redes, se lo ve en su intensa rutina de entrenamiento. En las imágenes se lo observa concentrado, con guantes grises y una camiseta verde sin mangas, practicando golpes frente a un saco de boxeo dentro de un gimnasio. “Un poco de lo que fue el entrenamiento de hoy. ¡Párense de manos, voy por vos!”, escribió con entusiasmo, dejando en claro que este año quiere ser de la partida en ese popular evento.

Bautista quiere participar del popular evento de streaming

Su postulación no quedó allí, sino que fue por más. Un seguidor le comentó en el video: “Es muy poco probable que lleven a un boxeador al Párense de manos, excepto que el rival también lo sea, Bro. Pero no es importante, confiamos en vos”. Enseguida, el usuario recibió la respuesta de Franco Bonavena, nieto de Ringo, quien venció a Agustín Monzón, nieto de Carlos, por decisión unánime el 20 de diciembre de 2025 en el evento Párense de Manos 3 en el estadio de Huracán. “Nunca digas que algo es imposible”, lo animó a Bautista, que publicó la interacción en sus redes y etiquetó a la organización. “Queda en ustedes”, les avisó.

Pampita compartió el video de su hijo: ¿estará en Párense de manos?

Orgullosa, Pampita se hizo eco también del video. La madre de Bautista compartió el contenido en sus propias redes sociales ante sus más de 8 millones de seguidores, manifestando su apoyo y, al mismo tiempo, ayudando a amplificar el mensaje para que llegue a destino gracias a su alcance. De esta manera, la apuesta de Bautista por participar es total.

En otro de los videos se lo oye conversar con su entrenador, quien le pide que aumente el ritmo del entrenamiento. “Este minuto más intensidad”, le indica el coach, mientras Bautista responde entre risas y algo de cansancio: “Es que ya tengo los hombros matados”. Aun así, el entrenador insiste y lo impulsa a continuar: “No importa. Acá te tenés que cansar”. Esa exigencia se transforma en un estímulo para el joven, que supera el desgaste físico y sigue entrenando, dejando en evidencia su constancia y dedicación.

Bautista junto a su padre en la Fórmula 1 (Foto: @bauti.vicuna)

Bautista es el segundo hijo de Pampita y Benjamín Vicuña. La modelo y el actor tuvieron cuatro hijos: Blanca (fallecida en 2012), Bautista, Beltrán y Benicio. La pareja mantiene una relación cordial para su crianza compartida y los chicos suelen compartir fotos y videos con sus padres en sus redes sociales.