Roberto García Moritán tuvo un pequeño accidente en Instagram: publicó una foto en sus stories de Instagram en la que se lo ve abrazando a Pampita Ardohain. Minutos más tarde, el empresario gastronómico la borró, pero ya la habían visto miles de usuarios, incluyendo una persona que envió una captura de pantalla a Ángel de Brito.

Pampita se refirió a la foto que borró su novio - Fuente: NET TV 06:05

Video

A raíz de esto, la modelo se vio obligada a explicar por qué su actual pareja borró la foto en la que están juntos. "Ay, ay, ay... ¡sí, somos nosotros! Voy a explicar esa foto", señaló la jurado del "Super Bailando". "Yo llego de ShowMatch el lunes pasado, nos sacamos la foto como 'qué divertido'. Lo que pasa es que engordé bastante esta semana, 3 kilos, porque salgo mucho a comer afuera, y a mí me engorda todo acá (en referencia a su cola)", dijo.

De esta forma, la conductora de Pampita Online explicó su inconformidad con la selfie que había tomado García Moritán: "Y le digo a él: 'mirá cómo estoy, parezco Jennifer Lopez'. Entonces le estaba mostrando eso, hicimos la foto, una pavada, y él ayer me manda tipo chiste: 'La voy a poner en Instagram Stories', y yo: 'Jajaja, si la ponés, me muero de vergüenza'. Era una joda entre nosotros".

En ese momento, el novio de Pampita cerró la aplicación y mientras Pampita estaba en ShowMatch, De Brito le mostró la foto que se había publicado en las stories de Moritán. "A mi se me salía el corazón", explicó la modelo. "Le aviso rápido (a Moritán), le digo 'la publicaste' y me contesta 'nooooooo'. La borró rápido y me dice 'creo que no la vio nadie' jajaja... estuvo muy poquitos minutos, creo que debe haber estado 5 minutos... ¡Pero en ese tiempo alguien se la mandó a De Brito, que estaba sentado al lado mío", relató.

Pampita explicó que la foto era una broma de la pareja y no estaba pensada para ser publicada. "Fue un accidente, una cosa del touch del teléfono, le puede pasar a cualquiera. Él está en pijama y yo llegaba tarde de trabajar. Si quiero publicar una foto, o él quiere, uno piensa una foto distinta para publicar. Nosotros nos queríamos matar, era un chiste interno, no para hacerlo público", añadió.

"Son esas cosas que no podés hacer nada porque ya está", continuó. La conductora se mostró relajada frente al accidente, pero aclaró que no es la foto con la que le hubiera gustado mostrarse con Moritán públicamente por primera vez. "Ya está, voy a tratar de no mirar más las redes hasta la semana que viene porque te juro que me pongo mal, me engancho y me pone mal. Me encantaría que la saquen de las redes, pero no se puede. ¡Queda para siempre!".