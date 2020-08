Pampita Ardohain mostró con un video cómo se hizo el hisopado: "Es incómodo"

Pampita tendrá los resultados de su hisopado mañana

Tras el positivo de la periodista Cora Debarbieri, que esta semana participó como panelista en el programa Pampita Online, Pampita Ardohain se sometió a un hisopado para descartar un posible contagio de coronavirus.

A la espera del resultado, que se conocerá en las próximas horas, la modelo y conductora participó de su programa desde su casa. Desde allí, contó cómo se encuentra y compartió un video en el que muestra parte del procedimiento de la prueba.

A raíz de lo sucedido con una de sus panelistas, Pampita hizo hoy su programa desde su casa

"Ya me hice el test en el que ponés un poquito de tu sangre en el reactor y te da si tuviste el virus en el pasado o si lo tenés en el momento", contó primero, aclarando que este primer análisis le dio negativo. A continuación, llegó el turno del hisopado. Sobre cómo se lo practicaron, indicó: "Se ve en el video, que filma Bauti -su hijo- y tengo los resultados mañana", dijo sobre una serie de imágenes en las que se la ve sobre una camilla junto a personal sanitario.

Pampita también aclaró que se encuentra en óptimas condiciones, en principio sin aparentes dolencias de ningún tipo. "Les cuento que no tengo ningún síntoma. Me siento bárbaro. Estoy cien por cien tranquila y estoy segura de que no me contagié. Tomamos todas las medidas el día que Cora estuvo ahí (en el estudio de Net TV), así que estamos muy tranquilos. Lo más probable es que en las próximas horas les pueda confirmar al cien por cien que no tengo coronavirus", remarcó relajada.

La modelo contó que mantuvo una conversación con Debarbieri y dijo que la periodista estaría padeciendo algunas molestias. "Me dijo que se sentía un poquito mal de salud, pero que dentro de todo estaba bastante bien. Mandó saludos para todos y yo le traté de transmitir que no se angustie por lo que pasó, ya que todos estamos propensos a contagiarnos. Todos los que estamos trabajando sabemos que corremos un mínimo riesgo", opinó mandando un mensaje tranquilizador a su colega. Tras ello, le recomendó "que se recupere, que recupere sus defensas, que estos días se dedique a su salud y nada más", y adelantó que el lunes mantendrán una conversación telefónica con ella en el programa.

Mientras tanto aclaró que está "cumpliendo con todos los protocolos de estar en casa", a la vez que confió en que a partir de la próxima semana podrá regresar al canal. "El reactor ya dio negativo y tiene un gran porcentaje de autenticidad", añadió. Al preguntarle sus panelistas acerca de las sensaciones que vivió al realizarse el hisopado, la modelo dijo: "No duele nada, nada, nada. No tuve problema con eso. Sí es incómodo y te pica un poco la nariz, pero no mucho más".

Pampita también compartió que estuvo en contacto con Puli Demaria, Anto Macchi y el resto de las panelistas que estuvieron en el piso con Debarbieri estos días y comunicó que todas se hicieron las pertinentes pruebas de Covid-19.