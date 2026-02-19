Bad Bunny debutará con un papel protagónico en el cine de la mano de Residente y acompañado por un gran elenco

Bad Bunny atraviesa uno de sus mejores momentos profesionales: luego de convertirse en el primer artista en ganar el premio Grammy al mejor álbum del año con un disco completamente en español, realizar una muy comentada presentación en el Super Bowl y alcanzar el récord de ser el primer artista en ocupar todo el top 25 en la lista Hot Latin Songs de los Billboard, el artista portorriqueño debutará como protagonista en la gran pantalla en la ópera prima de René Pérez Joglar, más conocido como Residente.

Bad Bunny le suma otro hito en su carrera este 2026: protagonizará un film sobre su Puerto Rico natal CHRIS TORRES - EPA

Después de sus recordadas participaciones en Tren bala (2022) con Brad Pitt y en el film de Darren Aronofsky Atrapado Robando (2025), a Benito Antonio Martínez Ocasio le llegó la hora de ocupar un rol principal: el cantante será la gran figura del drama histórico Porto Rico, el debut cinematográfico del líder de Calle 13 del que también participarán figuras de la talla de Edward Norton, Javier Bardem y Viggo Mortensen. El célebre director, productor y ganador de varios premios Oscar Alejandro G. Iñárritu es el productor ejecutivo del proyecto.

Porto Rico narra la historia de José Maldonado Román, un revolucionario puertorriqueño conocido como Águila Blanca que luchó con el Ejército Libertador de Cuba en contra del colonialismo a finales del siglo XIX. Su figura se convirtió, con los años, en parte de la tradición del archipiélago caribeño.

La palabra de Residente

Residente, director del proyecto que busca rendirle homenaje a su Puerto Rico natal gentileza

“Llevo toda una vida soñando con este momento. Comencé a escribir esta historia hace muchos años, entre giras, encuentros, desencuentros, triunfos y desaciertos”, escribió Residente en su cuenta de Instagram junto con la noticia sobre la realización del film. El músico está a cargo del guion junto a Alexander Dinelaris, ganador del Oscar por su trabajo en Birdman. “Les digo que no fue nada fácil, y creo que estoy al frente del proyecto más ambicioso de toda mi carrera, en donde todos los elementos artísticos se unen en un mismo espacio”, agregó.

Residente también se tomó el tiempo de resaltar el nivel de los actores que trabajarán en su proyecto. “A este gran elenco que vi en tantas películas y que hoy no puedo ni creer que trabajaré junto a ellos. Viggo Mortensen, Javier Bardem, Edward Norton, entre otros que iré anunciando a lo largo de estos meses”, sumó.

Residente y Bad Bunny en una protesta en Puerto Rico de la que también participó Ricky Martin DPA

A Bad Bunny, colega y compatriota, le dedicó un párrafo especial. “A Benito por lanzarse conmigo a hacer su primer rol protagónico porque, como le conté a él, ‘yo no estoy buscando a un actor, estoy buscando a alguien que duela Puerto Rico tanto como a mí y que se enorgullezca tanto como yo cuando cantan nuestro himno verdadero’”, confió.

“Esta película se inscribe en una tradición de películas que amamos profundamente, desde El Padrino hasta Pandillas de Nueva York, que nos emocionan con dramas viscerales y personajes y épocas icónicas, mientras que también nos obligan a enfrentarnos a la historia sombría bajo la narrativa estadounidense del idealismo”, dijo por su parte Norton sobre el film según publicó el portal especializado Deadline.

“Todo el mundo sabe lo poeta de lenguaje y ritmo que es René. Ahora también van a ver lo visionario visual que es. Y reunirlo a él y a Bad Bunny para contar la verdadera historia de las raíces de Puerto Rico va a ser como una llama encontrando el palo de dinamita que la ha estado esperando”, sumó.

El gran momento de Bad Bunny

Bad Bunny durante su discurso en los Grammy Chris Pizzello� - Invision�

La estrella de Puerto Rico arrancó el año alzando tres premios Grammys con DeBÍ TiRAR MáS FOToS. El momento más celebrado de la ceremonia fue cuando subió al escenario para recibir el galardón a Mejor Álbum de Música Urbana. Frente a una audiencia global, dedicó parte de su discurso para hablar de las políticas migratorias y el accionar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). “¡ICE Out!“, enunció el artista —“¡Fuera ICE!“, en español—. ”No somos salvajes. No somos animales. No somos aliens. Somos humanos. Y somos americanos“, agregó. “Sé que es difícil no sentir odio en estos días y estaba pensando que a veces estamos contaminados; el odio se vuelve más poderoso con más odio“, expresó el artista. “Lo único que es más poderoso es el amor. Así que, por favor, necesitamos ser diferentes“, manifestó.

Bad Bunny durante su histórica performance en el Super Bowl Stephen Lam - San Francisco Chronicle

Una semana después, el artista volvió a marcar la diferencia en su show del entretiempo del Super Bowl de la liga de football americano, un espectáculo histórico plagado de guiños a la comunidad latina. A lo largo de poco más de 12 minutos, el cantante boricua celebró sus raíces latinas a través de un repertorio interpretado íntegramente en español y con un fuerte mensaje sobre el final: América es mucho más que los Estados Unidos.

Esta semana, Bad Bunny sumó otro hito a su 2026: consiguió el récord de 29 títulos simultáneos en la lista Hot Latin Songs del 21 de febrero con su tema “DtMF”. Además, sumó una semana más del tema, la 47, en el primer puesto del ranking multimétrico y se aseguró el primer puesto en la lista Billboard Hot 100 de todos los géneros.