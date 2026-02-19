Anita, la hija de Pampita y Roberto García Moritán, empezó las clases y emocionó a sus padres: “Primer día”

Esta semana fue muy especial para Carolina “Pampita” Ardohain y Roberto García Moritán. Ana, su hija en común, comenzó un nuevo ciclo lectivo y, como siempre, ellos estuvieron cerca para acompañarla. Tras un par de meses de vacaciones, la rutina de la pequeña de cuatro años volvió a empezar, entre un poco de sueño y el entusiasmo que significa iniciar una nueva etapa. El empresario decidió compartir su alegría con sus seguidores y publicó en Instagram las imágenes del primer día de clases de la niña.

De a poco, los estudiantes comienzan a llenar nuevamente las aulas. Durante las próximas semanas se los podrá ver con sus uniformes y mochilas a la entrada y salida de la escuela. Tras el feriado de Carnaval, le llegó el turno a Anita García Moritán. Luego de pasar las últimas semanas en México y Orlando con su madre y su hermano Benicio, el miércoles 18 de febrero, volvió al jardín para comenzar en una nueva salita y reencontrarse con sus compañeros.

Roberto García Moritán acompañó a Anita a su vuelta a clases (Foto: Instagram @robergmoritan)

“Primer día de clases”, comentó Roberto García Moritán en una foto en la que se lo pudo ver junto a su hija en la escuela. La niña posó con la dulce sonrisa que la caracteriza y lució orgullosa su uniforme: chomba blanca, pollera con short negra, medias hasta los tobillos y zapatillas blancas, todo con el logo de la institución. Llevó el cabello prolijamente peinado en una colita con un moño negro.

En una segunda foto se pudo ver a padre e hija inmersos en una de las primeras actividades de la mañana. Las familias se reunieron en el patio del jardín para posiblemente recibir indicaciones de las maestras. García Moritán subió a Anita a los hombros y ambos escucharon atentos la charla.

El empresario acompañó a su hija en su primer día de clases (Foto: Instagram @robergmoritan)

Aunque Pampita no apareció en las imágenes, es preciso decir que estuvo muy involucrada en la vuelta al jardín de su hija menor y fue la encargada de etiquetar los útiles con stickers personalizados con diseños de animales que mandó a hacer. Si bien está separada de García Moritán hace casi un año y medio, y las cosas entre ellos no terminaron precisamente de la mejor manera, siempre intentaron dejar de lado sus diferencias para priorizar a la pequeña y disfrutar con ella tanto de cumpleaños como de viajes y eventos importantes. Y, por supuesto, que el regreso a clases no fue la excepción.

Pampita fue la encargada de etiquetar los útiles escolares de Anita (Foto: Instagram @pampitaoficial)

Desde su nacimiento, Anita se convirtió en la protagonista de las redes sociales de sus padres. Tanto el embarazo de la modelo como el parto fueron incluidos en su reality Siendo Pampita (Paramount+). A pesar de su corta edad, quedó en evidencia que heredó de Carolina el gusto por la moda, las cámaras y la danza. Toma clases de ballet, acompaña a su madre a la televisión, le encanta disfrazarse y hasta suele asistir a eventos y realizar sesiones de fotos.

Si bien se la conoce más por lo que sus padres suben a sus redes, hace un tiempo Ardohain reveló en Los ocho escalones (eltrece) datos desconocidos de su hija y reflexionó sobre las similitudes y diferencias entre sus personalidades. “Está mucho peor que yo, Anita. Está más loca, más divertida, más extrovertida, más desenfadada. Todo lo mío, pero potenciado”, aseguró.