Papelón con su vestido: Meryl Streep recordó su accidentada graduación

Meryl Streep recordó su graduación y un particular incidente con su vestido

Meryl Streep no tuvo un baile de graduación precisamente agradable: al subir al auto para ingresar al salón, sufrió un percance con su vestido que le impidió disfrutar de esa importante noche estudiantil.

La triple ganadora del Oscar recordó ese momento de su adolescencia en diálogo con revista People, y en plena promoción de la película de Netflix que protagoniza junto a Nicole Kidman, titulada en inglés The Prom, que hace referencia, precisamente, al baile de graduación.

"Me había puesto un vestido hermoso, chiquito, que me había hecho mi mamá, y que tenía dos tiras finitas", relató Streep. "Cuando iba caminando hacia el auto, me tiré en el asiento delantero y las dos tiras saltaron", añadió. "Intenté meterlas debajo del vestido... Tenía 14 años, y nada más que mi brazo para sostener el vestido, por lo cual me la pasé toda la noche con mis brazos pegados a los costados por cuatro horas y media en mi baile de graduación", detalló.

El 11 de diciembre, Netflix estrenó El baile, la nueva producción de Ryan Murphy para la plataforma de streaming, y la actuación de Streep terminó de coronarla como la reina menos pensada de las comedias musicales, con éxitos en su haber como Mamma Mia! y En el bosque.

En el largometraje, adaptación de una obra de Broadway, Streep interpreta a Dee Dee Allen, una estrella de Broadway en descenso quien, junto a su amigo y colega Barry Glickman (James Corden), buscan recomponerse de una mala racha. En una noche de borrachera se enteran por las redes sociales de lo que sucede con una joven de Indiana llamada Emma (Jo Ellen Pellman), una estudiante cuya escuela secundaria le prohíbe asistir al baile de fin de año con su novia Alyssa (Ariana DeBose).

Al estar al tanto de la situación, los actores buscan ayudarla pero, en un comienzo, lo hacen para beneficio propio. Para lograr su cometido, convocan a sus colegas, Angie (Kidman) y Trent (Andrew Rannells). El baile también cuenta en su elenco con las actuaciones de Kerry Washington, Keegan-Michael Key y Tracey Ullman.

