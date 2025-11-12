El primer adelanto de El diablo viste a la moda 2: Miranda y Andy se reúnen después de 20 años
Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci vuelven a los cines con la secuela de la exitosa película del 2006
El diablo viste a la moda es una de las películas más exitosas de la década de los 2000, que muchos ven una y otra vez sin importar saber el final. Luego de que los fanáticos fueran sorprendidos con el anuncio de la segunda entrega, en las últimas horas se conocieron las primeras imágenes que demuestran que Miranda y Andy vuelven a reunirse después de 20 años.
El clip de 52 segundos de duración, muestra el reencuentro entre Meryl Streep y Anne Hathaway en la piel de los personajes que marcaron un antes y un después en sus carreras. Al ritmo de la canción “Vogue” de Madonna, la cámara acompaña el caminar de la poderosa editora jefe de la revista de moda ficticia Runway, con sede en Nueva York.
La cinta reúne al reparto principal original, entre los que se encuentran Emily Blunt y Stanley Tucci, con el director David Frankel y la guionista Aline Brosh McKenna, e introduce una nueva pasarela de personajes interpretados por Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, B.J. Novak y Conrad Ricamora. Tracie Thoms y Tibor Feldman también retoman sus papeles como “Lily” e “Irv” de la primera película.
Producida por Wendy Finerman y bajo la producción ejecutiva de Michael Bederman, Karen Rosenfelt y Brosh McKenna, la continuación del film que marcó a toda una generación se estrenará en pantalla grande el 30 de abril de 2026.
“¿Una secuela? ¿Para abril? Qué revolucionario. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci vuelven a los cines en #ElDiabloVisteALaModa2, en abril de 2026″, escribieron junto al adelanto desde la cuenta oficial de 20th Century Studios, la empresa de producción cinematográfica estadounidense propiedad de Walt Disney Studios.
La noticia no tardó en generar revuelo entre los cinéfilos, quienes celebraron la buena nueva. “Las jefas llegaron”; “Son tan icónicas que con solo avance de 50 segundos nos volaron la cabeza y sin mostrar nada”; Se vino este junte de nuevo, toca esperar hasta el otro año" y “Ya era hora jajajaja, la amo, ya la quiero ver”, fueron solo algunos de los comentarios que dejaron.
La sinopsis de El Diablo Viste a la Moda 2 se centra en que Miranda Priestly lucha por mantener su revista Runway a flote en la era digital, enfrentándose al declive de la prensa escrita. En esta nueva etapa, deberá confrontar con su exasistente Emily Blunt, quien ahora es una poderosa ejecutiva en un grupo de lujo y cuyos fondos publicitarios son cruciales para la supervivencia de Runway. La trama explora la competencia entre ambas en el cambiante mundo de la moda y los medios, con un posible rol aún desconocido para Andy Sachs.
A principios de julio, Blunt adelantó algunos detalles de la segunda película. Si bien en aquel entonces afirmó no conocer el guion, se mostró entusiasmada por el proyecto y confirmó que interpretará nuevamente a Emily Charlton.
“¿Por qué Meryl y yo siempre somos tan crueles entre nosotras en cada película que hacemos? Siempre hay algún conflicto entre nosotras. No sé qué pasa. Ojalá lo solucionemos esta vez. No estoy segura”, expresó en una entrevista para Entertainment Tonight. Incluso, se mostró muy conmovida por volver a interpretar a un personaje que significó un punto de inflexión en su carrera. “Pasaron 20 años… se fueron en un parpadeo”, completó con nostalgia.
