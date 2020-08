Paris Hilton denunció a su colegio por abuso: "Nos pegaban y nos estrangulaban" Fuente: Archivo

Risueña, despreocupada y disfrutando de los privilegios que le dio la vida, así es como todo el mundo ve a Paris Hilton. Sin embargo, la influencer estadounidense esconde un duro pasado que recién ahora se anima a revelar. En los adelantos de su documental This is Paris, que se estrenará el 14 de septiembre en su canal de YouTube, la rubia reveló el duro abuso que sufrió durante su adolescencia en uno de los colegios a los que asistió como internada.

"Escondí mi verdad durante mucho tiempo", le contó Hilton a la revista People en una entrevista exclusiva. Debido a la conducta errática que la multimillonaria tenía en su adolescencia, sus padres decidieron mandarla a una escuela como pupila, para de esta manera evitar que cayera en las tentaciones que le ofrecía la ciudad de Nueva York. "Me escapaba para ir a fiestas y a discotecas. Mis papás eran tan estrictos que provocaban que quisiera rebelarme. Me castigaban sacándome el celular, la tarjeta de crédito, pero nada funcionaba", contó.

Preocupados, Rick y Kathy Hilton tomaron la difícil decisión de enviarla a una escuela ubicada en el estado de Utah, la Provo Canyon School, una reconocida institución que ofrecía herramientas para encaminar adolescentes con problemas de conducta. "Cuando llegué sabía que iba a ser peor que cualquiera de los otros colegios en los que había estado previamente", aseguró Paris.

"Se supone que era una escuela, pero las clases no eran el foco para nada", rememoró durante la entrevista. "Desde el momento en que me despertaba hasta que me iba a dormir, tenía gente gritándome en la cara. Era una tortura continua", aseguró. "La gente que trabajaba allí nos decía cosas terribles. Constantemente te hacían sentir mal sobre vos mismo, te hacían bullying. Creo que su meta era quebrarnos. También eran físicamente abusivos, nos pegaban y nos estrangulaban. Querían instalar miedo entre los chicos para que estuviéramos demasiado asustados como para desobedecerlos".

En el documental, tres de sus excompañeros respaldan los dichos de Paris Hilton, haciendo acusaciones similares, incluyendo relatos sobre cómo los obligaban a automedicarse y los castigaban duramente, llegando a ponerlos en confinamiento solitario si se rebelaban. "Usaban eso como castigo, a veces nos tenían encerrados 20 horas en un día. Tenía ataques de pánico y lloraba todos los días. Era muy miserable, me sentía una prisionera y odiaba la vida", señaló Hilton.

Cada vez que Paris intentó contarle a sus padres sobre el calvario que vivía, la escuela lo impedía. "No me dejaban hablar con mis padres, solo me permitían una o dos veces al mes. Nos aislaban del mundo externo. Una vez traté de contarles y me metí en tantos problemas que no lo volví a intentar. Me sacaban el teléfono o rompían las cartas mientras me decían: 'nadie te va a creer'. Luego hablaban con los padres y les contaban que nosotros mentíamos, por lo que ellos no sabían lo que realmente ocurría".

Al cumplir 18 años, Hilton dejó el colegio y volvió a Nueva York, pero tenía tanto miedo de hablar que mantuvo el silencio. "Estaba muy agradecida de haber podido irme de allí. Tanto que ni siquiera fui capaz de recordar lo vivido y contarlo. Era algo que me avergonzaba y no quería revelar".

"Escondí mi verdad durante mucho tiempo, pero estoy orgullosa de la mujer en la que me convertí. La gente probablemente asume que todo en la vida me resultó muy fácil, pero ahora quiero mostrarle al mundo quién soy realmente", aseguró. "Quiero que estos lugares cierren, que se hagan cargo de lo que hicieron. Quiero ser la voz de los niños que han vivido algo así. Quiero que esto pare para siempre y voy a hacer todo lo posible para que suceda", agregó Hilton y afimró que, por el momento, no va a iniciar acciones legales.

Desde el colegio le aseguraron a la revista People que la institución fue vendida en el año 2000, y que actualmente la escuela está dirigida por otras personas.