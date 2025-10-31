Los famosos se preparan para Halloween: disfraces, decoración y mucho terror

Este viernes 31 de octubre el mundo entero disfrutará de una de las celebraciones más especiales del año: Halloween. Anticipándose al gran día, muchas estrellas fueron a fiestas temáticas y pusieron todo su esfuerzo en armar los mejores disfraces posibles.

Las celebridades de Hollywood comenzaron a palpitar Halloween desde temprano y llenaron las redes sociales con fotografías en las que se los ve homenajeando a sus personajes más queridos. Paris Hilton, Christina Aguilera, Demi Lovato y Lele Pons fueron algunas de las estrellas que cautivaron con sus looks.

Paris Hilton se inspiró en el traje de Michelle Pfeiffer en la película Batman regresa, de 1992

¡Gatubela no fue todo! Paris Hilton convirtió Halloween en la mejor excusa para honrar a sus ídolos: la empresaria y socialité también le rindió un homenaje a su amiga Britney Spears, al lucir el icónico look del video musical de "Oops!...I Did It Again"

Christina Aguilera compartió en sus redes un look estilo pirata

¡Tortolitos disfrazados! Matthew Rutler y Christina Aguilera llevan más de 15 años en pareja y disfrutan de celebrar juntos Halloween

Anna Kournikova, pareja de Enrique Iglesias, fue de las primeras famosas en mostrar su look para Halloween. La extenista rusa, quien está a la espera de su cuarto hijo con el cantante, compartió en sus redes sociales un divertido disfraz de patito junto a sus tres hijos

Uno de los atuendos más esperados es el de Heidi Klum. La modelo es famosa por sus extravagantes disfraces, con los que recibe a los invitados a su fiesta anual que suele ser una de las más esperadas de la temporada. En años anteriores, la ex Victoria’s Secret ha sido una diosa hindú, una mariposa, Jessica Rabbit, una alienígena y hasta Fiona de Shrek. En las redes ya se la apodó como “La reina de Halloween” y a lo largo del día, la supermodelo viene compartiendo distintas imágenes y frases con sus seguidores que esperan conocer, con gran expectativa, lo que probablemente será uno de los vestuarios más impactantes de la noche de brujas.