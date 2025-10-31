Los famosos se preparan para Halloween: disfraces, decoración y mucho terror
Durante esta semana, actrices, actores, conductores y músicos aprovecharon para rendirle homenaje a sus personajes favoritos y llenaron las redes de divertidas fotografías
- 2 minutos de lectura'
Este viernes 31 de octubre el mundo entero disfrutará de una de las celebraciones más especiales del año: Halloween. Anticipándose al gran día, muchas estrellas fueron a fiestas temáticas y pusieron todo su esfuerzo en armar los mejores disfraces posibles.
Las celebridades de Hollywood comenzaron a palpitar Halloween desde temprano y llenaron las redes sociales con fotografías en las que se los ve homenajeando a sus personajes más queridos. Paris Hilton, Christina Aguilera, Demi Lovato y Lele Pons fueron algunas de las estrellas que cautivaron con sus looks.
Uno de los atuendos más esperados es el de Heidi Klum. La modelo es famosa por sus extravagantes disfraces, con los que recibe a los invitados a su fiesta anual que suele ser una de las más esperadas de la temporada. En años anteriores, la ex Victoria’s Secret ha sido una diosa hindú, una mariposa, Jessica Rabbit, una alienígena y hasta Fiona de Shrek. En las redes ya se la apodó como “La reina de Halloween” y a lo largo del día, la supermodelo viene compartiendo distintas imágenes y frases con sus seguidores que esperan conocer, con gran expectativa, lo que probablemente será uno de los vestuarios más impactantes de la noche de brujas.
