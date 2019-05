Patricia Palmer: "Quiero vender mi teatro porque no puedo mantenerlo"

En una entrevista radial, la reconocida actriz contó con pesar que piensa desprenderse de El taller del ángel

Brilló como pocas en las clásicas telenovelas de Alberto Migré y supo mantenerse, siempre, vigente. Sin embargo, lejos de la pantalla chica y de los brillos Patricia Palmer encontró en el teatro su gran refugio. Dueña y directora de su propia sala, El taller del ángel, la reconocida actriz halló en aquel lugar la plataforma perfecta para decir aquello que necesitaba transmitir.

Hace menos de un año, Palmer le contaba a LA NACION que haber abierto su propia sala, hace ya décadas, supuso la concesión de un sueño. "Cumplí un sueño adolescente. En Mendoza, habíamos arreglado con nuestras manos un taller mecánico para convertirlo en sala; nos dirigía un maestrazo, Carlos Owens. Y pusieron una bomba en el '71, explotó el teatro con uno de nuestros compañeros adentro. Fue un dolor muy grande y siempre quise volver a eso, recuperar un lugar libre y generoso, como es éste", reveló.

La sala se abrió por primera vez en 1985 y la siente como algo tan propio, que es común que sea ella misma quien abra la puerta. "Nunca tuve subvenciones, no quiero, trato de despegar de las ayudas políticas porque eso tiene un costo y yo soy muy anarco, la libertad no tiene precio. Cuando no tengo trabajo afuera, se complica un poco mantenerlo, los servicios aumentaron mucho, está duro. Pero es mi único lujo, yo no uso pieles, joyas ni autos caros", reconocía.

Este sábado, Palmer reveló que, debido a la situación económica que atraviesa el país, no está en condiciones de seguir manteniendo su sala y que por eso tiene pensado venderla. En diálogo con el programa radial Todos Juntos, de CNN Radio, la actriz explicó: "Me cuesta mucho mantener mi teatro por los precios de las cosas. Quiero venderlo porque es más simple".

Justamente ayer, integrantes de ARTEI (Asociación Argentina del Teatro Independiente) brindaron una conferencia de prensa para alertar sobre la critica situación que atraviesan las salas del llamado circuito alternativo. De la reunión participaron, también, Enrique Avogadro, ministro de Cultura de la Ciudad, y Marcelo Allasino, director ejecutivo del Instituto Nacional del Teatro.