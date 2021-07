Patricia Sosa: qué fue lo que la volvió a enamorar de Oscar Mediavilla y quiénes integran su grupo de amigas famosas

Patricia Sosa y Oscar Mediavilla llevan muchos años de matrimonio, con la particularidad de que viven en casas separadas. Pero el año pasado la pandemia los sorprendió en Córdoba, bajo el mismo techo y desde entonces no volvieron a separarse. “Ahora está trabajando en Chile y lo extraño mucho porque él es cariñoso, agarrero. Más allá de que estamos acostumbrados a no vivir juntos, se extraña igual. En Chile volvieron a cuarentena estricta y estaba encerrado, como loco. En cambio, yo la hubiera pasado bien porque hago cursos, medito. Encima él es de mecha corta. Imaginate, sin poder salir de la habitación del hotel”, relató en Intrusos, por América.

“La experiencia en Córdoba fue una prueba para nosotros, porque desde que éramos chicos que no convivíamos tanto tiempo. Y qué suerte que habíamos crecido, transitado la vida y teníamos experiencia porque nos llevamos maravillosamente bien, cosa que antes no pasaba porque los egos podían más . Y solos en la montaña, a cuatro kilómetros del primer pueblo, la pasamos bien. Un día puso una música y me sacó a bailar, cosa que no hizo ni de novios porque no le gusta bailar. Y después puso un karaoke y me cantó ‘El día que me quieras’. Me enamoré de nuevo”.

“Cuando volvimos a Buenos Aires le pedí que se quedara en casa, y se quedó hasta que se fue a Chile, pero nunca sacó la ropa de las maletas. Debería ver eso con su terapeuta, o piensa que no lo voy a aguantar o que él no me va a aguantar. Es lindo envejecer al lado del otro y estaría bueno que ya se quede ”. Pero lo que no resignaría es su propia habitación: “Dormir en habitaciones separadas es fundamental, porque el control remoto es un justificativo para el divorcio. Y la temperatura ni te hablo, porque no me gustan las estufas, me secan la mucosa y él se congela, tiembla al lado mío”, agregó la cantante.

Cómo quedó su relación con Valeria Lynch

Patricia Sosa y Valeria Lynch tuvieron una pelea mediática muy fuerte el año pasado porque se pisaron en la fecha de sus respectivos shows por streaming. Eran muy amigas pero desde entonces no volvieron a hablar. “Ha sido muy doloroso, lo fui transitando porque uno hace duelos y después elegís. Y puedo elegir entre gente que me hace daño o me hace bien, y yo rumbeé para otro lado, no hay vuelta atrás”, contó.

Patricia Sosa negó haberle dedicado una canción sobre el ego a Valeria Lynch. “Tenemos un grupo con el que nos juntamos a comer, a charlar; cuando se puede. Tenemos mucho en común y no por ser colegas. Y ya superamos el ego, quién vende más o menos. Están Lucía Galán, Sandra Mihanovich, Julia Zenko, Elena Roger, La Sole, Marilina Ross... Nos reímos mucho. En algunas primeras comidas vino Valeria, quizá no se sintió cómoda, no lo sé. Tenemos un chat en el que hablamos muchísimo todos los días, de todo, desde la vacuna hasta el derrumbe de Miami. Y también nos preguntamos si vamos a hacer un streaming en tal fecha, y no pisamos a nadie”.

Finalmente, la cantante opinó sobre La voz argentina: “Me llevo bien con todos los jurados pero no entiendo cómo no se dan vuelta con algunos y después piden disculpas, dicen que se les eriza la piel y son un diamante en bruto”.

LA NACION