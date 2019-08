Patricia Sosa contó cómo fue su reconciliación con Oscar Mediavilla y confesó que fue ella quien tomo la iniciativa Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de agosto de 2019 • 19:05

Patricia Sosa y Oscar Mediavilla son una de las parejas más queridas del ambiente. Todos conocemos la historia de amor que los unió allá por el año 1974, cuando soñaban con iniciar una camino dentro del rock; también, recordamos algunos detalles de su divorcio, en el '96 . Sin embargo, no duraron mucho tiempo separados, y tres años después volvieron a darse una oportunidad. Y aunque cambiaron las condiciones -viven como si fueran novios, en casas separadas-, la cantante recordó cómo fue la reconciliación en Confrontados.

"El sentimiento siempre estuvo ahí pero había que limpiarlo un poco. Un día puse a mi ego debajo de mi pie izquierdo, no me iba a perder la oportunidad de probar si podía estar con el amor de mi vida otra vez. Era fin de año, allá por el '99, lo llame y le dije: 'Tenemos una historia tan importante. Me gustaría empezar este milenio con vos. A lo cual, él me contesto: 'Te llamo en 20 minutos'", confesó la artista, en una charla íntima con Rodrigo Lussich.

Intrigado con la historia de amor, el conductor del ciclo de ElNueve le preguntó qué ocurrió a los 20 minutos: "Me llamó y me dijo: 'Contraté un crucero, ¿nos vamos?' Pudimos hacerlo, pudimos reacomodarnos y acá estamos. El ego es el enemigo más grande que uno puede tener", aseguró Sosa, que dice tener una relación mucho más sana con su pareja hoy en día. "Uno se entrena para ser feliz, es una decisión y la meditación ayuda mucho. Hay que centrarse más en el presente, agradecer, bendecir y siempre tratar de ver el vaso medio lleno".

Siguiendo con el tema de las reconciliaciones, Sosa también recordó cómo fue su reencuentro con Valeria Lynch, luego de que estuvieran peleadas varios meses. "Me dolió mucho estar distanciada de ella porque Valeria es mi amiga de verdad. Todavía no tengo idea que fue lo que nos distanció, ella creo que tampoco", aseveró. "Cuando nos encontramos, decidimos hacer de cuenta que nada había pasado, nos abrazamos fuerte y nos pusimos a llorar. Tenemos mucha vida compartida: desde divorcios y casamientos, pasando por la muerte de nuestros padres hasta nuestras carreras. No daba estar alejadas por un malentendido. La vida es muy corta".

Luego de abrir su corazón por completo, la cantante pasó al plano profesional y habló sobre la reciente inauguración de "El templo", un espacio cultural de arte. También sorprendió con su próximo objetivo: grabar un disco de folclore. "Es una asignatura pendiente para mí. Me vuelvo loca con los bombos. Creo que como artista traspase géneros: puedo ser la más rocker de todas y cantar folclore perfectamente", opinó con la convicción que la caracteriza.