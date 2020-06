Jarabe de Palo | Eso que tú me das - Fuente: Youtube 03:31

Dos años después de anunciar públicamente su retiro de la música, Pau Donés reapareció junto a su banda, Jarabe de Palo, con "Eso que tú me das", un single que hoy tiene sabor a despedida. La muerte del cantante español, tras una dura batalla contra el cáncer de colon , resignifica sus últimos pasos como artista, y pone en primer plano a la mujer que fue el gran amor de su vida: su hija Sara .

La adolescente, de 16 años , hace una breve aparición en el clip de la canción en cuestión, lanzado el pasado de 22 de mayo. Con el cabello recogido y escondida detrás de un antifaz negro de estilo veneciano, Sara baila con su padre mientras sonríe. La escena dura apenas un segundo, y son muy pocos los que llegaron a percatarse de su presencia en el clip.

"Me perdí la infancia de mi hija. El año que nació estuve dos meses en casa. Ahora nos hemos vuelto a encontrar. Estoy encantado de poder empezar a vivir con ella", decía Donés en octubre de 2018, feliz con la decisión de retirarse de la música. Su batalla contra el cáncer se había convertido en una "excusa" para él, y estaba decidido a disfrutar del tiempo perdido junto a esos afectos que había descuidado por el trabajo, las grabaciones y las giras .

"Yo soy músico. A mí me gustaría decir 'me piro' y ya está, pero eso no puedo hacerlo. No sería honesto. Hemos estado 20 años a tope y, ahora, simplemente tengo ganas de desconectar y hacer otras cosas. Seguiré tocando, pero no tendré la obligación de hacerlo profesionalmente", explicaba el cantante. Según contó en esa misma ocasión, entendía que su hija era "el precio más alto" que había pagado por la música. "Me voy, no quiero perderme la adolescencia de mi hija".

Pese a que en 2015 parecía haber superado el cáncer de colon, a comienzos de 2018 sufrió una recaída y debió someterse nuevamente a quimioterapia. Durante todo este proceso el líder de Jarabe de Palo fue muy positivo, compartió lo que estaba viviendo a través de las redes sociales y continuó trabajando hasta que decidió hacer un parate hasta este año, cuando publicó el disco Eso que tú me das, junto a Jarabe de Palo.

"Así que gracias por estar / Por tu amistad y tu compañía / Eres lo, lo mejor que me ha dado la vida / Por todo lo que recibí / Estar aquí vale la pena / Gracias a ti seguí / Remando contra la marea", dice la canción que Donés le dedicó a su hija Sara y que se convirtió en el último single de la banda con la que conoció la fama.