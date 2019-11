Paula Morales: "Sueño con vivir en un país donde todos tengan oportunidades"

Paula Morales, con una agenda laboral muy intensa

Alejandro Rapetti SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de noviembre de 2019

Nació en el centro de Montevideo, pero se vino a vivir a Buenos Aires a los pocos meses de vida Su infancia transcurrió entre diferentes mudanzas por distintos barrios porteños y estudió en la Escuela Argentina Modelo. Paula, hija de Víctor Hugo Morales, es psicóloga pero no ejerce ("Ni siquiera fui a buscar el título", asegura). Comenzó a estudiar teatro a los 16 para vencer un poco la timidez, y desde entonces continuó su formación con distintos maestros de actuación. También trabajó como modelo y por medio de un casting debutó en TV con Los Roldán (2004).

Mamá de Benicio y Valentino (el último de su actual pareja con Fabián Vena, a quien conoció cuando actuaba en la tira Somos familia), por estos días se la puede ver en la pantalla grande como una de las protagonistas de 4 metros, una entretenida comedia romántica de Federico Palazzo que narra la historia de Joaquín (Victorio D'Alessandro), que entrando en la crisis de los 40 lleva una vida afectiva y laboral sin un rumbo muy definido. Su novia (Maite Lanata) tiene 20 años menos y todo se complica cuando otra mujer (Paula Morales) irrumpe en su vida cotidiana. "Es un personaje muy cercano no sólo a mí si no a muchas personas que conozco. Tuve a favor haber vivido y comprendido algunas de esas situaciones. Es un personaje que se separó de su marido con el que se había casado muy joven, que tiene un hijo ya adolescente y llegando a los 40 se da cuenta de que quiere disfrutar de la vida, de todo lo que no vivió cuando fue chica. Obviamente, muchas veces los planes tambalean porque la vida te va poniendo circunstancias que quizá no te hagan llegar tan directamente a la meta -reflexiona-.La película también tiene que ver con llevar a cabo el deseo, ser fiel a lo que uno quiere para sí mismo, con esto de patear el tablero y empezar de cero, que todos fantaseamos en algún momento ".

Trailer oficial de "4 metros" - Fuente: YouTube 01:43

Video

Además, próximamente partirá hacia Villa Carlos Paz para hacer temporada de verano con Perfectos desconocidos, pieza teatral con dirección de Franco Batista y un elenco completamente nuevo junto a Fabián Vena, Romina Gaetani, Iliana Calabró, Nacho Gadano, Alejandro Müller y Germán Tripel, en el teatro Melos. En una reunión, un grupo de amigos decide jugar a poner todos los celulares desbloqueados sobre la mesa y leer entre todos cada mensaje, whatsapp, llamada o e-mail que llegue, sin filtro y con todas las consecuencias.

"El año pasado hice tres obras juntas: Rey Lear, con dirección de Jorge Viti y Derechas, con José María Muscari, y Paso de dos, una obra de Tato Pavlovsky, dirigida por Sebastián Berenguer. Fue realmente un año muy duro, de mucho aprendizaje y de un crecimiento enorme, pero también un desgaste muy grande. Los fines de semana eran tremendos, y yo tengo hijos, así que fue bastante difícil. Entonces este año, si bien tuve algunas propuestas muy interesantes para hacer teatro, necesité descansar un poquito y me propuse hacer solamente cine y algo de tele, como la tercera temporada de la serie de televisión integrada Sí sólo sí, producida por Sebastián Suárez", apunta.

-¿Cómo descubriste tu vocación por la actuación?

-De chica, cuando todos se iban a dormir, actuaba sola frente al espejo, me creaba escenas, imitaba personajes de las películas. En la adolescencia era muy tímida, y sufría mucho en las primeras clases de teatro. Después en el escenario me divertía. El momento previo me daba pánico. Siempre tuve mucho miedo a la exposición, tenía que vencer ese miedo. Estudiar actuación me llevó a un mundo nuevo. Es la actividad que más disfruto. Es un juego. Voy a los ensayos y me divierto, lo paso bien. La actuación es mágica, me salvo de un montón de cosas que pude canalizar a través de eso. Por supuesto, además, es mi trabajo y mi medio de vida.

-¿Quiénes son tus referentes?

-Hay muchísimos. Me encanta ver teatro independiente, admiro a los clowns. Como referente puedo decirte que admiro a Meryl Streep o Glenn Close, y acá a Mercedes Morán y Norma Aleandro.

-¿Cuánto de perseverancia y cuánto de talento hay que tener?

-Por supuesto hay que tener talento, pero confío muchísimo en el trabajo. Hay mucho talento que no tiene trabajo y se nota. Para mí el estudio es fundamental, así como el aprendizaje que te da la experiencia. No soy la misma actriz que cuando empecé. Crecí un montón y eso tiene que ver con haber trabajado y estudiado, con haber tenido buenos maestros, directores y compañeros de quienes poder aprender.

Paula Morales junto a su compañero de elenco en el film 4 metros

-¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

-Soy amante del ocio. Me fascina, me encanta no hacer nada, real. También me gusta mucho dibujar, cantar, ver series ( Big Little Lies, Game of Thrones, Six Feet Under). Me gusta estar con mis hijos, salir con mis amigas, ir a comer afuera, ir al teatro . Y me tengo que obligar para hacer gimnasia en mi casa.

-¿Hacés terapia?

-Hice un montón de tiempo. Hace como tres años que no hago.

-¿Qué cosas te angustian?

-Lo que más me genera angustia es pensar que le puede llegar a pasar algo a mi familia, a mis hijos. Y la injusticia.

-¿Qué mirada tenés sobre la lucha feminista?

-Me considero súper feminista, estoy completamente a favor de su lucha y todos estos cambios que se están dando en la sociedad, lo celebro. Es muy importante este momento que estamos viviendo las mujeres, pero creo que todavía tenemos un largo camino por recorrer. Creo que la bandera de la legalización del aborto es muy importante, y es lo que se tiene que venir ahora. Tengo fe en que así será.

-¿Cómo ves el futuro del país a partir del 10 de diciembre?

-Estoy expectante, tengo muchas ganas de que cambien muchas cosas, veremos qué es lo que sucede. Tengo esperanzas y creo que igualmente van a ser tiempos difíciles. Hay cosas muy urgentes como el hambre. Sueño con vivir en un país donde todos tengan oportunidades para crecer, donde todos tengan trabajo, un plato para llevar a la mesa con dignidad.

-¿En qué crees?

-Tengo formación católica pero no lo soy. Creo en dios y creo mucho en la energía, en la alineación de los chakras, la física cuántica, ese tipo de cosas.

-¿De qué estás segura?

-De que hay que intentar ser lo más feliz que se pueda, en tiempo presente, sin pensar tanto en lo que pasó y en lo que va a venir, porque de eso no tenemos ninguna certeza; estoy segura de que hay que ir por lo que uno desea en la vida y hay que trabajar para eso.