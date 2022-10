Piden que Margot Robbie y Cara Delevingne declaren por lo ocurrido con el fotógrafo argentino como imputadas

escuchar

Definitivamente los días de descanso que se pensaban tomar la actriz australiana Margot Robbie y la modelo inglesa Cara Delevingne en la Argentina no están sucediendo como planearon . Tras cenar en el restaurante Patagonia Sur, que pertenece a Francis Mallmann, fueron interceptadas por el fotógrafo argentino Pedro Alberto Orquera, a quien los amigos que las acompañaban terminaron golpeando para evitar que fueran retratadas. El hombre tuvo que ser atendido por el SAME y luego fue derivado al hospital Argerich, en donde está esperando para que lo operen. A raíz de este hecho el abogado del paparazzi, Matías Morla, pidió a la Justicia que ellas declaren en calidad de “imputadas” y no de testigos, ya que considera que lo ocurrido es en parte su responsabilidad.

Según la versión de Orquera, él estaba haciendo una cobertura en la madrugada del domingo por la presencia de Robbie y Delevingne en la Argentina y cuando ellas se dieron cuenta que estaban siendo fotografiadas, les dijeron a sus acompañantes que lo detuvieran. “Después de sacar unas fotos sufrí la tremenda agresión de parte de la gente de seguridad, o los patovicas, porque no se cuál es el vínculo que tienen con ellas”, dijo a LA NACION el fotógrafo en un primer momento, aunque después se supo que los acompañantes de Robbie y Delevingne eran los productores Jac Rhys Hopkins y Josey Callum McNamara, quienes permanecen detenidos y hoy fueron trasladados a la fiscalía para dar su versión de los hechos.

Justamente es por este pedido de ellas, que el equipo jurídico de Matías Morla, que representa a Orquera, considera que lo sucedido, en parte, es responsabilidad de ellas. Asimismo también solicitaron a la Justicia que tanto Hopkins como McNamara permanezcan detenidos. De todas maneras, ambos hombres fueron demorados luego de los hechos por orden de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 34 y fueron imputados por lesiones graves. Se les asignó un abogado defensor: el letrado Marcos Gabriel Salt, quien solicitó - por su parte- que ambos fueran liberados.

“Sufrí una encerrona terrible”

Pedro Alberto Orquera, el fotógrafo agredido por los amigos de Margot Robbie y Cara Delevingne GrosbyGroup

“Sufrí una encerrona terrible y después tuve una persecución, porque me corrieron. Yo iba con la cámara en la mano tratando de resguardarla a ella y al material. En un momento sentí como que alguien me pateó y me empujó. A toda velocidad fui a parar al piso y menos mal que caí con el brazo y no con la cabeza. Fue tremenda la pérdida de sangre que tuve, me quedó el hueso al descubierto, me rompí todo el brazo y la cámara voló por el aire”, detalló Orquera a LA NACION.

A raíz de las heridas que sufrió tras la persecución, Orquera debe ser operado y según fuentes con acceso a la causa: “Se encuentra estable, internado y en observación, sedado y con tratamiento antibiótico”. Ahora deberá guardar reposo en el área de Traumatología del Hospital Argerich, mientras tiene una custodia policial.

La noticia de lo ocurrido en el restaurante ubicado en Rocha al 800 trascendió la prensa argentina y fue replicada en el mundo debido a la trascendencia pública tanto de Robbie como de Delevingne.