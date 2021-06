Pizza in teglia: el curioso método que usaron Cande Vetrano y Gastón Dalmau para su preparación en MasterChef

El martes se vivió una tensa noche de pizzas en la segunda temporada de MasterChef Celebrity: además de tener que seguir la receta de una pizza in teglia, los cinco participantes lograron buenos resultados, pero la condición de compartir los hornos complicó a algunos más que a otros. Ese fue el caso de Cande Vetrano, quien tuvo algunas dificultades para retirar su pizza y necesitó la ayuda de su excompañero de Casi Ángeles, Gastón Dalmau. En medio de la desesperación unieron fuerzas y recurrieron a una curiosa técnica: el “cocochito”.

Los concursantes se enfrentaron al desafío de la pizza in teglia, que se prepara en su propio molde y tiene una textura más aireada que la clásica. Aunque en un principio todos iban encaminados, el problema se presentó a la hora del horneado: Santiago del Moro les informó que debían compartir los únicos dos hornos pizzeros que había en el estudio, y por ende, tendrían que ponerse de acuerdo para meter sus preparaciones al mismo tiempo.

Donato de Santis les dio a los participantes una masterclass sobre los secretos de una buena pizza Prensa Telefe

Vetrano puso su pizza junto a las de Sol Pérez y Claudia “La Gunda” Fontán, y como este tipo de masa lleva una doble cocción, hubo dos momentos de nerviosismo para la actriz. “Las dos veces que meto la mía me la ponen atrás de todo, ¡dale, chicos!”, se quejó a viva voz.

Tal como anticipó, la ubicación de su asadera dentro del horno resultó una complicación: “No puedo sacarla, intento con la espátula arrastrarla pero no puedo”. Entre la altura y la distancia de la pizza la participante no podía retirarla, y el reloj seguía corriendo mientras pedía ayuda: “Necesito un banquito, me voy a quemar y no va a ser gracioso”.

Cande Vetrano recurrió a un curioso método para salvar su pizza: "No me querés hacer cocochito?" - Fuente: Telefe

“Derecho, Cande, derecho porque te quemás el brazo”, le aconsejó el conductor del certamen, pero aún así no logró sacarla. En ese momento Dalmau fue al rescate, y la actriz le consultó: “¿No me querés hacer cocochito?”; la siguiente escena fue la del actor sosteniendo a su compañera con las dos manos, mientras ella intentaba alcanzar la asadera.

En plena crisis de nervios, Vetrano le rogaba: “No me muevas porque me quemo viva”. Finalmente pudo retirar su pizza del horno y continuar con los toques finales antes de presentarla a los tres expertos. Aunque todos recibieron buenas devoluciones, Sol Pérez se llevó la estrella de la noche.

LA NACION