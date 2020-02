Luego de que una investigación concluyera que el cantante acosó sexualmente a mujeres y abusó de su poder, se disculpó con sus victimas por los actos cometidos Fuente: AP

En un comunicado que sus agentes de prensa difundieron por medio de la agencia de noticias Europa Press, Plácido Domingo se disculpó con las mujeres a las que acosó sexualmente y con las que ejerció abuso de poder.

"Siento mucho el sufrimiento que les causé", manifestó al dirigirse a quienes "no se sintieron lo suficientemente cómodas para hablar" de lo acontecido. "Entiendo ahora que alguna de esas mujeres pudieran tener miedo para expresarse honestamente porque les preocupaba que sus carreras se vieran afectadas", reconoció, y prometió hacer un cambio, asumiendo "toda la responsabilidad" de los hechos.

"He crecido con esta experiencia. Aunque no fue mi intención, nunca nadie debería sentirse de esa forma (...) y mi ferviente deseo es que esto resulte en un espacio más seguro para trabajar, y espero que mi ejemplo [de arrepentimiento y de intentar mejorar las cosas] empuje a otros a seguir mis pasos", señaló, respecto a lo que sucede en la industria de la ópera.

Las disculpas llegan luego de que una investigación del sindicato estadounidense que representa a los artistas de ópera concluyera que el tenor acosó sexualmente a mujeres y abusó de su poder cuando ocupaba la dirección de la Ópera Nacional de Washington y la de Los Ángeles. La noticia se dio a conocer a través de la agencia de noticias The Associated Press. Los abogados contratados por el sindicato determinaron un patrón de conducta sexual inapropiada y abuso de poder por parte del cantante durante al menos dos décadas.

Sin embargo, antes de la resolución, Domingo negaba enfáticamente las acusaciones en su contra. "Los muchos que sí me han tratado saben que yo nunca me he comportado del modo acosador, agresivo y vulgar como en el que me han acusado", se defendía el artista en noviembre pasado.

El 13 de agosto de 2019, nueve mujeres contaron a The Associated Press que el artista les prometía empleos y en ocasiones tomaba represalias si rechazaban sus avances. De todas ellas, dos aceptaron ser identificadas: Patricia Wulf, una mezzosoprano que cantó con Domingo en la Ópera de Washington; y Angela Turner Wilson, una cantante que contó que fue acosada a sus 28 años. Las demás solicitaron anonimato.