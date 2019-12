Plácido Domingo, el tenor rompió el silencio: "Nunca he prometido un papel a cambio de favores" Crédito: Britta Pedersen/DPA

2 de diciembre de 2019

El 13 de agosto pasado se publicó una investigación de la agencia de noticias The Associated Press, en la cual nueve mujeres denunciaban a Plácido Domingo por acoso sexual. Los testimonios señalaban que el tenor español las presionaba, les prometía empleos y tomaba represalias contra ellas si rechazaban sus avances sexuales. De todas ellas, dos aceptaron ser identificadas: Patricia Wulf, una mezzosoprano que cantó con Plácido Domingo en la ópera de Washington; y Angela Turner Wilson, una cantante que contó que fue acosada a sus 28 años. Las demás solicitaron anonimato alegando que siguen trabajando en el sector y temen a las consecuencias.

"El abuso de mi posición directiva dentro de la estructura administrativa de las Óperas de Washington y de Los Ángeles, donde trabajé, es tan imposible como inconcebible", le dijo al diario ABC el tenor español, que este fin de semana decidió romper el silencio y hablar con la prensa, tras las acusaciones que causaron estupor en el mundo de la música clásica.

"Ante la opinión pública fui acusado, juzgado y sentenciado todo de un solo golpe sin el más mínimo beneficio de la duda, incapaz de hacer o decir nada ante una maniobra increíble e imparable", dijo el tenor, uno de los más populares del universo clásico.

En octubre, Domingo renunció a su cargo como director general de la ópera de Los Ángeles y se cancelaron todas sus presentaciones en los Estados Unidos, incluida su gala anual en el Metropolitan Opera House de Nueva York (MET Opera), donde tenía previsto presentar el Macbeth de Verdi.

Sin embargo, el continente europeo le abrió las puertas. La confirmación de su actuación en la ópera de Salzburgo, donde fue ovacionado en agosto y donde confirmó su presencia en 2021, causó polémica. Ahora tras promocionar su gira por España, donde forma parte del elenco de Nabucco en el Palau de Les Arts, señaló: "Los teatros europeos se han de haber enfocado en recordar cómo soy, y simplemente eligieron conservar la relación que hemos cultivado durante décadas".

"Los muchos que sí me han tratado saben que yo nunca me he comportado del modo acosador, agresivo y vulgar como el que me han acusado", expresó el artista, quien remarcó además que al cabo de más de medio siglo de vida pública, la gente lo "debería conocer de sobra".

En tanto, al diario español El Confidencial, el tenor le aseguró que fueron los meses más difíciles de su vida y rechazó cada una de las acusaciones. "Nunca he tomado represalias, truncado o perjudicado la carrera de nadie. Nunca he prometido un papel a cambio de favores. Lo que sí consta es mi compromiso con los jóvenes cantantes y mi responsabilidad en el lanzamiento de tantas carreras (...). Aconsejar un repertorio, recomendar un papel o lo contrario, no significa una promesa de trabajo", señaló el tenor.

En la misma entrevista, dijo que pudo haber sido malinterpretado por su personalidad: "Los españoles somos cálidos, afectuosos y cariñosos. He sido galante, pero siempre en los límites de la caballerosidad, el respeto y la sensibilidad. Comportamientos que si en el pasado pudieran haber sido considerados cumplidos o gestos de galantería, hoy en día se perciben de manera muy diferente".

En España, Domingo recuperó su rutina de actuaciones mientras espera que se limpie su imagen y se aclaren las graves acusaciones en su contra. "Esta es una causa mediática, de opinión pública. Y me he sentido juzgado, sentenciado y condenado por anticipado. Pero no he sido acusado de ningún delito", aseguró.