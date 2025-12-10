Polémica por los Martín Fierro de Streaming: Nicolás Occhiato, Mario Pergolini y Pedro Rosemblat estallaron contra Olga

Los Martín Fierro de Canales de Streaming, cuya primera edición se celebrará este domingo en el Centro de Convenciones, generaron una fuerte polémica en las redes sociales a raíz del sistema de votación elegido para dos de las categorías de premiación.

La controversia empezó después de que Paula Chaves, quien conducirá la gala junto a Damián Betular, anunciara al aire de Olga que el público podrá votar los rubros de Mejor clip del año y Mejor comunidad “entrando en vot.com.ar o enviando MF al 3002”, según precisó. Y agregó: “Apoyá a tus favoritas y ganá hasta 4 millones de pesos”.

El anuncio generó revuelo de inmediato porque estas dos categorías requieren que los seguidores paguen para votar, un mecanismo similar al utilizado en programas de televisión como Gran Hermano o La Voz Argentina. Además, se cuestionó que Olga, que se encargará de la trasmisión de la gala junto a Telefe y que compite en gran parte de las categorías, promocione este mecanismo de pago. En las demás rubros, será Aptra (Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas) la encargada de definir a los ganadores, tal como sucede en las restantes entregas de los Martín Fierro.

Nicolás Occhiato, fundador de Luzu TV, principal rival de Olga, canal creado por Migue Granados, fue uno de los primeros en pronunciarse sobre el tema. Desde su cuenta en X, el conductor expresó: “Che, de nuestra parte no hay necesidad de que gasten plata en votarnos para ningún premio, el amor de la comunidad nos lo demuestran todos los días acompañándonos y eligiéndonos”, escribió.

A las palabras de Occhiato se sumaron las de Mario Pergolini, conductor del ciclo de streaming Deja que entre el sol (Vorterix). “Me enteré por Luzu. Si no, la verdad es que no me enteraba de que dentro de estos estúpidos premios Martín Fierro, que se entregan uno cada 22 minutos y que para mí ya no tiene ningún tipo de valor, tenés que pagar para votar a mejor comunidad”, expresó.

A la comunidad de Vorterix: NO paguen para votar. No tiene sentido.



Y continuó: “La verdad que hacer eso es de una ridiculez, de una bajeza... Si no lo podés organizar porque no tenés la plata, hacelo más chiquito”. Pergolini también cuestionó la cantidad de categorías reconocidas en esta nueva edición. “Creo que ya está muy suelto y la verdad es que podríamos habernos ahorrado el del streaming, porque nos está llevando a todos a una competencia estúpida que no necesitábamos y en la cual tampoco hay tantos grandes jugadores”, opinó.

Además, pidió directamente a su audiencia que no participe del sistema de votación: “La verdad, les decimos... No creo que nos voten, estoy seguro de que no somos una comunidad tan grande como para que alguien haga eso. Pero si hay diez que van a pagar por Vorterix, no lo hagan, no tiene sentido. Es muy tonto pagar para decir que somos la comunidad más vista. No necesitamos, nosotros somos la comunidad que nos merecemos y que tenemos, y que nos gusta tener”, opinó. Luego, remató: “No paguen, me sumo ahí con lo que ha dicho la gente de Luzu”.

En ese contexto, también se pronunció Yanina Latorre, cuestionando asimismo la decisión de implementar votaciones pagas y considerando que no corresponde cobrarle a la audiencia por participar en dos categorías vinculadas a la comunidad digital.

“Nos llama la atención”

Frente a las críticas, Bernarda Cella, una de las creadoras de Olga, defendió el sistema elegido. En una entrevista con Puro Show, la productora señaló: “Nos llama la atención porque es una transmisión que hacemos con muchísimo esfuerzo, saben lo que cuesta, es la primera vez que se hace, nos encantaría que todos los canales nos apoyen porque es algo que es para todos, nos suma a todos”, manifestó.

Y justificó el cobro al público por los costos de la organización. “Invitamos a 600 personas, con cena, lo hacemos con Telefe, es un gasto enorme. Tiene la misma magnitud que los de la tele, por eso nos hubiera gustado tirar todos para el mismo lado. Los premios que vota la gente se hacen hace un montón de tiempo, los premios Gardel, los programas de tele, es la primera vez que se critica”.

Cella también respondió con ironía a los cuestionamientos: “Nos hubiera gustado tirar todos los canales para el mismo lado y apoyarnos, porque si el año que viene lo hace otro canal, nosotros vamos a estar ahí apoyándolo”.

“No pueden estar cobrando”

Finalmente, a las críticas de Occhiato y Pergolini se sumaron las de Pedro Rosemblat, conductor de Gelatina. A través de su programa Industria Nacional, fue tajante: “¿Estos son los Martín Fierro de Streaming o es la cena de fin de año de un canal en específico y estamos yendo todos a soplarles las velitas? ¿Estoy yendo al cumpleaños de Luis Cella o estoy yendo a los Martín Fierro de Streaming?”, mencionando directamente a uno de los responsables de la ceremonia.

Respecto a las votaciones pagas, el conductor afirmó: “No pueden estar cobrando por un voto al Mejor clip del año”. Acto seguido, cuestionó el destino de los fondos recaudados: “¿La plata que están cobrando por los mensajes la reparten, se la quedan ellos o se dona? Vaya uno a saber”. También pidió a su comunidad que en lugar de votar “compren una entrada para el evento que organizan desde su canal” y agregó: “No le den plata a los que ya la tienen”.