¿Poliamor? Sabrina Rojas y el Tucu López hablaron de su relación con Luciano Castro y Flor Vigna

La entrevista se puso picante incluso antes de empezar. Mientras Sabrina Rojas y su pareja, Luis “el Tucu” López se acomodaban los micrófonos, Adrián Pallares señaló la excelente relación de la pareja con Luciano Castro, ex de ella, y su flamante novia Flor Vigna. Luego, se hizo eco de las opiniones de la calle para señalar que lo que llama la atención es la buena onda de los cuatro, que muchos creen que se pasan de modernos y que, quizá, estén practicando el poliamor.

“¡No! Sería divertido, pero no”, dijo Rojas. “Somos uniamor”, agregó López, y dijo con seguridad: “Si decidimos ir por el swingerismo, venimos acá y lo anunciamos”. “Y los invitamos”, sumó ella. Así arrancó la charla de la pareja con los conductores y las panelistas de Intrusos, por América TV.

Luego del corte, la pareja, que debuta el domingo en la pantalla de América TV con Emparejados, se prestó al ida y vuelta con los conductores de Intrusos y, siempre muy cariñosos entre ellos, hablaron sobre todo: los comienzos de la relación, el trabajo, la relación con Castro y Vigna y los nuevos proyectos.

“Chicos. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes de relación?”, fue lo primero que quiso saber Rodrigo Lussich. “Nueve años”, disparó él, muy serio. “No, pero parece”, destacó el periodista, y agregó que estaban tan “hot” al comienzo que el tiempo parece más. En ese momento, Pallares recordó que en Intrusos siguieron el minuto a minuto del inicio de la relación y destacó que se los ve como si fueran una pareja de muchos años. “Llevamos cinco meses”, contó López, esta vez en serio. En ese momento se dieron cuenta que hoy cumplen un nuevo mes de amor. Y se besaron.

Sobre la participación de López en la obra Sex, Lussich fue al hueso y le preguntó a Rojas: “¿A vos te dio cosa verlo frotarse con tanta gente?” “Es que yo vengo de ver mucha gente frotarse con gente”, respondió la actriz en clara alusión a su ex, galán de telenovelas. ”El ojo ya lo tengo totalmente acostumbrado. No pasa nada”, reconoció, y explicó que ella “también se frota” en la obra Desnudos, donde comparte cartel con Brenda Gandini, Esteban Lamothe, Mercedes Scápola, Luciano Cáceres y Gonzalo Heredia.

Luego llegó el momento del ineludible tema que los convoca últimamente en los medios: cómo surgió la relación y la buena onda con Castro y Vigna. Pallares les preguntó si imaginaban un ensamble tan pronto, y ambos respondieron que no. “Para nada, ni ensamble, ni enamorada, ni en pareja ni nada. Yo a nuestra relación le tenía cero fe. Dije ‘acá me divierto un rato y ya está'” , se sinceró Rojas, y coincidió con Paula Varela que le echó la culpa de eso a él. “Es que él mismo se hace muy mala fama”, aclaró la actriz.

Tras aclarar que no están conviviendo, pero sí pasan mucho tiempo juntos, Lussich quiso saber si en esos momentos está todo bien. Luego de que Rojas hiciera un claro gesto de resignación, Lussich la invitó a hacer catarsis. “Tiene un grave, grave, pero grave problema con el orden”. “Él vivía solo”, acotó Lussich. “No, solo cuál adolescente de 15″, señaló la actriz, y agregó que no sabe si podría convivir así, con alguien que llega a su casa y va dejando todo tirado. “Yo soy solo hace 15 años, entonces no tengo la logística del orden”, intentó defenderse López. “Necesitás ayuda femenina”, acotó Virginia Gallardo. “Pero no voy a ser yo, mi amor” , remató Rojas.

Luego de reconocer que todo va muy rápido y que tanto sus amigos como los de Castro a veces también les comentan que les parece rara la situación, Sabrina explicó que lo importante es que ellos tienen todo muy claro. Más adelante, explicaron que tanto su relación como la buena onda con Castro se dio de manera natural. “Es algo que en realidad yo ya lo viví con Lu y la mamá de su hijo, Luciano genera eso”, reveló Rojas.

“Creo que también sucede porque el vínculo de amor se terminó. Si hay alguien que queda enganchado o queda con resentimiento no hay forma por más voluntad que le pongas”, agregó más adelante. Además, explicó que entre ella y su ex hay un amor genuino de familia y que se sumaron dos personas -en alusión a López y Vigna- que los entienden, que tienen la cabeza sana y que quieren sumar. Para cerrar, reveló: “Yo vengo de estar en Mar del Plata bajo el mismo techo con Flor y Lu. Ella me cae súper bien y él, yo que lo conozco, está re enganchado”. Y para dejar en claro que no le incomoda ver a su ex así, remató: “Nosotros nos separamos para ser felices”.

Rojas y Flores arrancan este domingo de 20 a 21 en Emparejados, un magazine de América en el que compartirán pantalla con Sebastián Pollastro, el periodista Juan Etchegoyen, Deborah D´Amato y May Martorelli.