Rolando Rivas, taxista: Soledad Silveyra y Claudio García Satur festejaron los 50 años de la novela que hizo historia en la televisión argentina

A comienzos de los años 70, una telenovela revolucionaba al país. Era una época bien distinta, no existían los series, ni Netflix, ni la televisión on demand, se veía lo que había en los canales de aire. Fue así como una historia de amor hipnotizó a los argentinos que paraban sus rutinas para verla, porque, claro, no existía en esos tiempos la repetición, ni buscar el capítulo para verlo más tarde. Protagonizada por Soledad Silveyra y Claudio García Satur, Rolando Rivas, taxista, batió todos los récords y 50 años después, sus protagonistas se juntaron a recordar aquel hito.

Con Alberto Migré como libretista, la novela se emitía los martes, a las 22 horas, y tenía un rating que hoy es difícil de equiparar, arriba de los 40 puntos. “50 años después, Rolando y Mónica siguen juntos”, escribió Silveyra en su cuenta de Instagram junto a una foto donde se la ve acompañada de García Satur, actor que está alejado de la escena hace algún tiempo.

Y sumó: “Gracias a todos por la memoria, fundamentalmente a nuestros amigos y anfitriones @silvia_dotta @fitoyannelli y a mis hermanos de la vida @gandolfo_lucila @miguelalegranado. Los queremos”. La publicación de la actriz generó un montón de comentarios de sus seguidores, quienes recordaron la novela y qué estaban haciendo ellos en ese momento. “No me perdí un sólo capítulo. Nunca más esa química. Yo digo, si a esta altura están los dos solos, ¿por qué no se juntan y se dejan de joder?”, escribió una usuaria de Instagram, mientras que otra recordó los televisores en blanco y negro y que “el país se paraba para ver esa novela”.

No conforme con las imágenes del festejo, Silveyra sumó un video donde se la ve en plena cena con quien supo ser uno de sus grandes amores en la ficción. En las imágenes se puede apreciar a García Satur admirando un fragmento de la ficción en un teléfono celular y se escuchan de fondo las risas de su colega. “Más del festejo de los 50 años de #RolandoRivasTaxista. Si deslizan verán a Claudio admirando el trabajo de una de nuestras grandes fileteadoras”, escribió Solita en la otra publicación que hizo en su cuenta en la red social de las fotos.

Festejo por los 50 años de Rolando Rivas, taxista @soledad_solita_silveyra

Esta no es la primera vez que Silveyra y García Satur se juntan a rememorar la ficción. “Y así pasan los años. Nos adelantamos y comenzamos a festejar los 50 años de Rolando Rivas, taxista, que se cumplirán en el 2022. Una hermosa noche rodeada de amigos”, escribió la actriz meses atrás. “Ustedes están presenciando algo histórico”, se escuchaba decir a García Satur, mientras Silveyra le mostraba con su celular algunos de los momentos más románticos de la telenovela.

Rolando Rivas, taxista se vio en la pantalla de Canal 13 por primera vez el 7 de marzo de 1972 y fue la telenovela más exitosa de la historia de la televisión argentina. Fue tal el furor que causó que tuvo una segunda temporada, pero por cuestiones de agenda cambió de protagonista femenina: el lugar de Solita fue ocupado por Nora Cárpena.

La novela por sus protagonistas

La novela cuenta la historia de un porteño del barrio de Boedo, humilde y de buen corazón, que se enamora de una estudiante de 17 años, Mónica, después de llevarla en su auto. Rolando es el sostén de su familia, está de novio con una costurera que vive frente a su casa. Sin embargo, su vida da un gran giro cuando conoce a Mónica que, si bien es rica, vive desdichada, motivo por el cual se tira de su taxi en pleno viaje. Así surge una gran amor, que atraviesa la clásica trama de las diferencias sociales. Es una ficción que refleja la cultura porteña de aquellos tiempos. Con un lenguaje coloquial, esta ficción costumbrista revolucionó el formato en su tiempo.

“No era lindo Claudio, era hermoso”, decía Solita en el primer encuentro con su examor en 2021. “Nadie, nadie nunca me miró como vos”, sumaba.

En tanto, García Satur contaba a Marcela Coronel en mayo pasado: “A mí me conmueven las historias cuando me pegan en un lugar donde me conecto conmigo mismo. Cuando un ser humano se conecta con tantas cosas a través de una historia, pega de manera fantástica. Después de ver el primer capítulo de Rolando Rivas Taxista, Migré me dijo: ‘Esto recién empieza, Claudio. Si esto sigue así, esto va a ser una maravilla y a usted lo van a amar’”.

Y sumaba: “Durante mucho tiempo confundieron realidad y ficción, no porque la gente creyera que yo era taxista, sino por la personalidad del personaje. Yo había hablado mucho con Migré, antes de que él lograra ubicarme junto con la historia. Hablábamos de mis cosas, de mi vida, de mis padres, de mis hermanos, de mis sueños, mi infancia, mis expectativas. De las cosas que un hombre tiene en la vida y quiere lograr. Él me conoció mucho sobre mi vida por eso el personaje vivía en el barrio de Boedo”.